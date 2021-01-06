美財長關切 紐交所擬重啟陸電信3雄下市

路透社報導，美國財政部長梅努欽向紐交所表達反對停止中國3大電信下市程序，紐交所可能考慮重啟。有分析認為，紐交所近日多次轉彎，顯示美國證券業在這個議題上仍存有分歧。

紐約證券交易所當地時間4日宣布，不再推動將中國移動、中國電信和中國聯通等3大中國電信商下市，並稱這項決定「是根據和相關監管部門的進一步協商所作出」。不過聲明發出後沒多久，就踢到鐵板。

路透社今天引述消息人士指出，梅努欽（Steven Mnuchin）在紐交所發布聲明後，致電紐交所總裁康寧漢（Stacey Cunningham）表示，「不同意暫停中國3大電信商下市」。報導稱，在收到梅努欽的意見後，紐交所已經開始重新評估重啟下市程序的可能性。

紐交所在這個議題上搖擺的態度，也反映出美國證券業內仍存在分歧。

據BBC中文網引述美國證券業人士分析，美國總統川普（Donald Trump）雖以國家安全為由，將矛頭對準如華為、騰訊、TikTok等中國科技公司，但是對於從美國證券市場「除牌下市」，似乎沒有極度堅持。

分析認為，不少華爾街人士仍然不願看到美國與中國在金融投資領域發生脫鉤的情形。

另有分析師受訪時指出，紐交所應該只是配合行政部門的規定辦事，並不是出於主動推行3大中國電信下市程序。不過行政命令的詮釋方式改變，確實影響紐交所的處置方式。

路透社的報導引述一位知情人士分析，紐交所宣布停止下市程序，主因是認為禁令涵蓋的範圍不明確，但若經確認3大電信商的股票也在制裁名單上，那麼紐交所將會重啟下市程序。

川普去年11月頒布行政命令，禁止美國國民或企業投資華府認定為中國軍方擁有或控制的中國企業。紐約證交所之後於12月31日聲明說，將對3大中國電信商展開下市程序。

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