德國邁入後梅克爾時期 對中政策硬起來

德國上月封殺中企收購德國IMST公司，除凸顯對中國不信任感日增，也暗示在總理梅克爾奉行用貿易改變中國的信條失敗後，對中政策將在後梅克爾時期出現變化，且可能轉趨強硬。

柏林（Berlin）政府上月禁止中國航天科工集團的子公司，收購專門從事衛星、5G和無線電技術的小型德國公司IMST。經濟部當時的結論為，這項交易「對公共秩序和國家安全構成嚴重威脅」。

其實德國官員早在2016年一起交易案，就開始警覺中國領導階層的意圖。

當年中國家電製造商美的集團（Midea Group）以45億歐元，收購德國當時工業機器人最大製造商庫卡（Kuka）。這項交易引人憂心德國關鍵技術將落入中國之手。政治人物並抱怨，德國企業永無機會收購跟庫卡具備同等戰略重要性的中企。

不久後，德國就收緊外國投資法律、提升部長阻擋外國收購戰略資產的權限。這項法律變革，讓內閣上月得以阻擋IMST收購案。

不過英國「金融時報」（FT）指出，德國體制雖已在動作，只要梅克爾（Angela Merkel）尚未卸任，對中政策就不太可能有劇烈變動。柏林一名外交官就說：「最大限制就是梅克爾本人。」

現在，在任15年的梅克爾即將離開政壇，未來德國對中政策的走向，或許可從IMST併購案受阻看出端倪。

金融時報分析，梅克爾體現了西方世界與中國和解的老舊觀念：深化與西方的經濟關係，將鼓勵北京政治出現變化、轉而擁抱自由主義和西方價值。

與此同時，中國融入全球經濟體系，也讓德國獲益豐碩。德中貿易量到2018年已達2000億歐元，中國同時是德國最大貿易夥伴。在這種情況下，德國絕不會採取美國總統川普（Donald Trump）的「脫鉤」作法。梅克爾也強烈反對把中國視為敵人的趨勢，以免像西方與蘇聯的冷戰重新上演。

不過，許多德國人認為梅克爾的做法愈來愈過時。

梅克爾陣營一些人原本盼望中國政治會隨經濟開放，結果希望落空。中國對內壓迫香港與維吾爾族，對外作風變得更加獨斷。在習近平擔任國家主席期間，中國推動「戰狼外交」反制外國批評，並加強刺探西方經濟與政治活動，包括德國在內。

一名德國官員表示：「我們全都相當失望。我們全都看著中國在過去數十年來開放和改革，以為可以邁向和解，我們的步調終將變得更一致。結果並未發生。」

梅克爾仍捍衛自己致力與中國對話的做法。她主張若中國不合作，世界沒有機會期待解決氣候變遷等巨大挑戰。但她的「合夥」態度已遭受愈來愈多批評，政壇人士紛紛指控她把德國商業利益置於人權之上。

梅克爾政府執政聯盟夥伴─社會民主黨（SPD）的外交政策發言人施密德（Nils Schmid）表示：「梅克爾方面無意願改變，但她卸任後，（德國）肯定會採取更堅決的態度應對中國。」

施密德還說：「我們需要真正的對中外交政策─而非以商業為導向的政策。我們必須讓我國的外交政策與大企業的商業利益脫鉤。」

保守派政治人物麥茲（Friedrich Merz）將角逐梅克爾所屬基督教民主黨（CDU）下任黨魁。他在近期的競選活動中也說：「我們正在面對一種擴張式、帝國式的外交政策。中國擁有對歐洲的戰略，我們有對中國的戰略嗎？」

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）派駐柏林的分析家巴金（Noah Barkin）則分析：「未來不論接替梅克爾的人是誰，下屆德國政府可能都得納入綠黨（The Greens），而綠黨正是對中國最為鷹派的德國政黨，非常關注人權議題。」

巴金表示，如果綠黨進入政府，將改變德國對中國的論調。

除了來自國內的壓力，金融時報另指出，未來德國勢必將面臨盟友施壓。

歐洲聯盟（EU）近期雖與北京簽署期待已久的投資協定，然而歐盟也愈來愈警惕中國等「專制強權」影響力日增，呼籲應與美國總統當選人拜登的政府加強結盟，維護民主國家在全球治理上的利益。屆時歐洲會怎麼行動，柏林將扮演核心角色。

分析家巴金表示：「未來民主國家之間將討論專制政權的威脅，無論是中國、俄羅斯或其他國家。德國若要參與討論，將感受到來自盟友龐大壓力，必須強化發聲力道、用更強而有力的態度面對中國。」

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