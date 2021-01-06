2度髮夾灣？紐交所再評估陸電信3雄摘牌

紐約證券交易所周一(4日)宣布暫停評估大陸電信三雄中國移動、中國聯通、中國電信摘牌計畫，讓3家業者周二(5日)早盤大漲8%至11%，但據外媒報導，由於財政部長梅努辛(Steven Mnuchin)致電表示反對，紐交所將重新考慮是否恢復評估針對這3檔股票摘牌評估。三雄ADR(美國存託憑證)盤後跌幅逾1.5%。

消息人士指出，梅努辛致電紐約證交所總裁康寧罕(Stacey Cunningman)，表達反對中止陸企下市計畫。

紐交所上周宣布撤除中國3大電信業者，以遵守總統川普(Donald Trump)去年11月所簽屬禁令，不過本周一又表示與OFAC(外國資產控制室)等監管單位進一步協商結果。知情人士表示，紐交所開始決定遵守政府命令，但因不清楚這些陸企是否實際被禁止，所以才會暫停評估摘牌計畫。

事實上，川普行政命令生效日1月11日，是他離職前9天，而20日將接任總統的拜登(Joe Biden)從未評論對這道命令，可能才是紐交所決定觀望主因。消息來源稱，紐交所只要收到聯邦確認禁止交易的相關文件，就會繼續推動摘牌程序。

川普至今仍拒絕承認敗選，因此做法也違反美國長久以來即將卸任總統的看守過渡性質，他不僅阻撓政府交接程序，還有對聯邦公職不少夕陽任命，此外，針對大陸、伊朗涉及數十家公司的禁令，以及在中歐貿易協定宣布談判完成當天對歐盟部分產品加徵關稅等，似乎都維持了任內每天平均3道制裁的頻率。

中國移動在美股價周二收漲9.27%，但盤後因此回調2.66%，暫報28.57美元；中國電信收漲8.83%，盤後跌1.52%，暫報27.91美元；中國聯通(香港)因基期較低，收盤暴漲11.82%，但盤後也跌最多，達3.90%，暫報5.91美元。

（中時新聞網 王毓健）