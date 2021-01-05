4成日企擬調整大陸供應鏈 這2國將撿槍？

關於日企調整亞洲供應鏈又傳出最新消息！經過調查，在96家被日本認為需要防止技術流向海外的企業中，有超4成企業表示有意調整在大陸供應鏈，將生產基地和供應商分散到越南、印度等更多地方，這個比例聽上去很高，但事實上，考慮整體生產水準及環境，能落實的日企恐怕沒幾家。

大陸《金十數據》引述日媒報導指出，日本企業調整供應鏈的作法，是因為美國對科技領域不斷採取限制措施，以及疫情導致防疫物品供應不足，讓他們看到供應鏈過度依賴一國帶來的風險。不過，許多日企表示，大陸市場的重要性沒有變化，調查顯示，回答考慮縮減與撤退在大陸業務的企業僅有3家。

值得一提的是，在疫情下，日本曾經呼籲企業把生產基地遷回日本，但根據調查來看，進行相關討論或實施回流的日企僅有8家。雖然日企調整供應鏈的意願通過疫情增強，但實際要推行下去卻面臨許多困難，最後也許很多企業還是會覺得大陸是最適合的生產基地。

報導也提到，最近幾年，越南、印度的製造業發展被寄予厚望，不妨結合這兩個國家，簡單討論日企將供應鏈遷往它們那可能會面臨哪些問題。

越南方面，通過承接製造業轉移、對接發達國家市場，過去兩年越南經濟發展迅速，GDP增速一度達到7%。但越南的製造業水平還處在初步階段，大多數行業僅能從事組裝、加工的業務，產業也僅是服裝與鞋帽等低附加值的勞動密集型產業。

尤其越南的產業鏈非常不完善，最顯而易見的就是零部件供應依賴大陸工廠。數據顯示，2020年1~10月，越南從大陸進口的核心零部件規模大幅增長，其中進口積體電路增長46.63%、進口變壓器增長40.3%、進口電動機等增長43.15%，不只是核心零部件，就連電源線、螺絲、鈕扣等簡單的配件也需要大陸工廠來滿足。對於那些擁有技術含量日企而言，如果它們將供應鏈遷往越南，那么生產運轉恐怕將受到很大影響，從而削弱企業自身的競爭力。

印度方面，首先，印度的產業鏈存在與越南類似的問題。其次，印度的營運商、投資環境非常不佳，至今沒有解決勞工、徵地等嚴重束縛製造業發展的問題，導致自2014年實施「印度製造」以來，印度製造業佔GDP的比重不降反升，從15%下降到14%。整體來看，印度大多數行業的發展都停滯不前，僅手機製造行業取得一點小成績。最近，蘋果在印度的代工廠還發生了大規模的暴力事件，反映了印度的用工環境、社會治理或多或少都存在一些問題。

最後，報導也強調，今年以來，日企將供應鏈大幅轉出的消息甚囂塵上，但大部分在陸日企沒有考慮退出或撤離大陸市場，根據日本今年4月對3500家在陸日企的調查報告數據稱，91.7%的日企表示並沒有計畫轉移在大陸的業務，同時，一些日企在日本和東南亞國家的投資大多為新增的非同質化項目。

（中時新聞網 葉明芳）