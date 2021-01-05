疫情加劇 各國再祭嚴管措施

新冠疫情不斷蔓延，全球死亡人數已累計突破180萬，8,570萬例確診，加上新一波冬季疫情來勢洶洶，英國實施第三波全國封鎖，德國和中國皆加強隔離，日本亦將祭出新的限制措施。

美國疫情不斷惡化，截至1月3日止該周共計逾18,400人死於新冠肺炎，寫下單周死亡人數新高紀錄，這也讓美國累計超過35.1萬人因此喪命，換算每930人就有一人病故。上周新增確診新增近150萬人，比前一周高出16.5％。

美國已出貨的1,500萬劑疫苗多達三分之二以上仍未使用，紐約與佛州州長揚言醫院若不加速接種，將被處以罰則。

英國則自5日起展開第三波全國封鎖措施，民眾除了必要原因外不得外出，所有學校與非必要店家關閉、勞工盡可能在家上班，至少為期七周。德國則考慮將現行封鎖措施延長至1月底，同時希望加快首劑疫苗施打速度。

英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak）宣布推出規模46億英鎊（約62億美元）新一輪補助措施，以幫助企業度過疫情難關。英國第三度封鎖措施最快要到2月中才可能解除。

英國首相強生周一表示，新變種病毒傳染速度驚人，若不控制疫情的話，英國國民健保署（NHS）醫療體系恐在21天內崩潰。

至於德國染疫死亡人數持續攀升，外界預期總理梅克爾可能於近日緊急與各邦首長討論延長封鎖事宜，將原本解除期限從1月10日延長至月底。雙方也可能就疫苗施打速度太慢進行檢討。

德國上周（2020年12月27日）正式開打輝瑞疫苗，該國人口約8,300萬人，目前僅約26.5萬人接種首劑疫苗。德國公衛機關表示，疫苗一開始接種速度緩慢，原因在於對象以高風險老人族群為主，疫苗機動團隊必須逐一拜訪養老院所致。該國正在評估是否仿效英國策略、延後第二劑施打時間，以確保更多人能接種第一劑疫苗。

日本政府預計週四（7日）針對東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣等首都圈1都3縣再度發布緊急事態宣言，8日正式施行，期限約1個月，主要是要求1都3縣區域內餐飲業縮短營業時間，晚上8點關門。日本5日新增死亡76人，確診4,912人，創單日新高。東京都當天新確診1,278人，為第二高紀錄。

大陸疫情也持續升溫，近兩日連續出現雙位數本土病例。其中，北京市近期相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例的案例。因此為確實防範超長潛伏期感染者所引發的疫情風險，即日起嚴格實施入京人員「14＋7」健康管理措施，即14天集中觀察，加上7天居家或集中觀察。

深圳5日也宣布所有境外入境深圳人員需在集中隔離14天後，再進行7天社區管理。