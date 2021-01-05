急轉彎！陸電信三雄續准在美掛牌

紐約證券交易所12月31日宣布，為遵守川普政府的投資禁令，將對中國電信業三雄：中國移動、中國電信和中國聯通的ADS（美國存託股票），啟動下市程序。未料時隔4天政策大轉彎，紐交所美東時間4日突然宣布，停止這三家陸企的摘牌計畫。

美東時間4日，紐交所母公司美國洲際交易所（ICE）官網公布，根據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的進一步指導，紐交所宣布，不再計畫將中國三大電信營運商摘牌，這三家公司將繼續在紐交所上市交易。

市場分析指出，紐交所政策急轉彎，或許和美國財政部最新指引有關。美國財政部於美東時間4日在其官網表示，川普禁止美國資本投資「中國軍方企業」，但並不要求他們撤資。

英國金融時報引述投行華興資本的交易員Andy Maynard分析，對於持有中國三大電信營運商大量股份的美國投資者而言，摘牌計畫的快速推進可能會成為問題，因為他們很難及時撤資。Maynard指出，從基本面來看，這三家公司的業務狀況良好，完全沒有遭受此一事件影響。

受此消息激勵，在香港上市的中國移動、中國電信和中國聯通5日股價分別收漲5.13％、3.35％、8.5％。

自美國總統川普於美東時間2020年11月12日頒布行政命令，要求美國資本禁止投資「中國軍方企業」以來，名列其中的中國移動、中國電信和中國聯通港股股價分別累計大跌12.44％、20％、9.01％。

在川普頒布投資禁令後，富時羅素、標普道瓊指數、明晟（MSCI）等國際指數公司已將部分黑名單內的中資股，從自家指數產品移除，紐交所則在2020年12月31日公布對中國三大電信營運商的摘牌計畫。

在紐交所宣布停止中國三大電信商下市工作後，中國外交部發言人華春瑩5日表示，美國的國際金融中心地位，有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。近期美國的一些政治勢力「持續無端打壓」在美上市的外國公司，反映出它的規則和制度的隨意性、任意性和不確定性。