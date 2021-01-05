謝金河：股神有3大信條 是美好人生境界

去年在新冠疫情影響下，全世界經濟都受到波及，連股神也遭殃！財信傳媒董事長謝金河表示，2020年對巴菲特來說，應該不是很順風的一年，但年逾九旬的巴菲特卻每天都活得很快樂，最近更上電視暢談他的人生三大信條，即不要投機、追求知識及正直，這是個美好的人生境界。

謝金河昨在臉書上發文指出，2020年走入歷史，這個年對股神華倫·巴菲特來說，應該是刻骨銘心的一年。

他說，3月16日道瓊工業指數一天下跌2997點，一日熔斷四次，巴菲特感嘆一生從未有過；在第二季疫情最肅殺的時候，巴菲特賣掉達美航空等長期投資的股票，慘賠500億美元；第三季巴菲特買入日本五大商社股票，引起市場關注；不久之前又進行一次大換股，賣出3632萬股Apple，買入輝瑞、必治妥、Abbvie及默克藥廠等生技股，也賣出富國銀行，摩根大通等長期投資標的。

謝金河認為，2020年對巴菲特來說，應該不是很順風的一年。不過，年逾九旬的巴菲特每天都活得很快樂。在歲末年終，巴菲特在CNBC接受專訪，「我看他腦筋很清楚，思慮很精密」。

他提到，這回巴菲特為小企業請命，呼籲7480億美元的紓困計畫要趕快通過。巴菲特說，「這是一場經濟戰，我們需要另一劑強心針來完成工作⋯⋯小型企業在這場不得不打的戰爭中已受創，我希望他們能展開大規模擴大薪資保護計畫PPP(Paycheck Protection Program)」。

最後，謝金河強調，一個人活到老，通常四肢會逐漸退化，但腦子卻愈用愈靈活。最近巴菲特又上電視，暢談他的人生信條，一個是不要投機，二是追求知識的成長，三是正直，年老的巴菲特愈活愈有勁，把投資當成一生的志業，活到老，也學習到老，不要活著提早退休，做自己喜歡做的事，這應該是個美好的人生境界！

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 葉明芳）