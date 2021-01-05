美國喬治亞州決選 6大類股受影響

周二喬治亞州舉行的參議院兩席次決選將決定參院將由民主黨或共和黨掌控，而其選舉結果可能對2020年以歷史高點封關的美股帶來一些影響，尤其是銀行、油氣、綠能、科技巨頭等六大族群。

民主黨若同時拿下這兩席，可能使共和黨失去對參議院的控制權，將有助於總統當選人拜登上任後推動其政見，這就形成不利於市場的局面。

大選後的美股表現，即受惠於投資人預期陷入僵局的國會（由共和黨掌控參議院，以及民主黨人繼續主導眾議院），將防止新政府推動如提高企業稅或收緊監管法規等改革法案。

最新民調顯示，兩位民主黨參議員候選人略占優勢。

不過也有分析師認為，即使民主黨兩席全包，對市場的影響也可能減弱，因為民主黨在參議院的席次僅些微領先，能否順利推動重大改革法案仍是未定之天。

部分投資人則認為，市場將接受任何結果，只要這個結果能消除政治局勢的不確定性。

分析師並點名包括銀行、油氣等可能受到周二選舉結果影響的六大族群。

在銀行股方面，如果民主黨周二勝選，除了提高企業稅之外，銀行還可能面臨法規變得更為嚴格的問題，由於銀行股去年底表現尤為強勁，民主黨拿下參議院可能使其股價陷入震盪。

新冠肺炎疫苖的突破性進展為未來幾個月的經濟重啟點燃希望，去年最後兩個月，標普500銀行指數大漲約30%，是標普500指數漲幅的兩倍多。但如果民主黨兩席全拿，也意味著美國可望推出更多財政支出措施，這可能對銀行股有利。

在石油與天然氣類股方面，疫苗推出的好消息亦帶動能源股飆升，標普500能源股指數在2020年最後兩個月大漲32%，但民主黨若在周二大獲全勝，基於產業監管規定可能趨嚴的疑慮，油氣股的漲勢恐將止步。

替代能源股將是民主黨拿下參議院的最大受惠族群之一。在拜登政府主導下，民主黨若拿下參院兩席，將為推動綠能計畫帶來更多的支持。自拜登於11月3日贏得大選之後，替代能源股紛紛大漲，景順太陽能ETF在這段期間內已飆升約50%。

民主黨橫掃參院兩個席次，將給醫療保險股與製藥股帶來壓力，投資人擔心民主黨完全執政，隨之而來的就是系統性的變革，包括保險範圍或控制藥費等措施。在11月3日大選後隔日，由於投資人看好國會由兩黨分治，標普500製藥股指數大漲逾4%，幾乎為標普500指數當日漲幅的兩倍，而標普1500醫療保健股指數更飆漲近9%。

若民主黨勝選，可能對遏制科技巨頭影響力採取更加強硬的立場，將使這個在過去十年間引領市場的族群承受壓力。不畏立法者開始審查科技業把持的市場力量，包含科技巨頭在內的紐約證券交易所FANG+指數仍在2020年大漲1倍。

民主黨勝選可望促進基建支出方案，將有利於基礎設施類股，工業、材料與營建股都將受惠。自去年11月3日以來，iShares美國基建ETF已經上漲約10%，表現與大盤相當。

（時報資訊 柯婉琇）