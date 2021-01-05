Google母公司成立工會 替員工爭取話語權

谷歌（Google）等Alphabet旗下公司今天宣布成立工會，盼在公司決策上扮演更大角色。

根據聲明，隸屬「美國電信工會」（Communications Workers of America）的Alphabet工會（The Alphabet Workers Union）目標是代表科技工作者、臨時工和約聘人員。

這個新成立的勞工組織不只著重薪資與福利，也重視這家科技巨頭在倫理決策上扮演的角色，同時保護從事工會活動者，避免他們遭到恣意開除。

工會網站寫道：「我們希望替勞工創造行使決策權的民主程序，促進社會、經濟與環境正義，並終結TVCs （Temporary臨時工、Vendors供應商和Contractors合同工）與全職員工之間不平等的差異。」

截至去年12月底為止，這個工會約有200名成員，之後將開放Google、Alphabet旗下所有員工，包括自駕車部門Waymo、穿戴式裝置公司Fitbit、醫療科技公司Verily等員工加入。

工會理事長考爾（Parul Koul）與副理事長蕭奧（Chewy Shaw）投書「紐約時報」表示，重點將是「確定員工知道他們在做什麼，能以合理的薪酬做事，無須擔心遭到虐待、報復或歧視」。