充氣變裝服惹禍？加州急診室44人確診1死

加州聖荷西一名醫院員工在去年耶誕節為了提振同事工作情緒，穿著充氣變裝服到急診室約10分鐘，結果疑似因此透過空氣散播病毒，引發44人群聚染疫，其中一人病故。

國家廣播公司（NBC）灣區新聞台報導，這起44人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的意外事件，發生在去年耶誕節當天。他們全都是凱薩（Kaiser）醫療機構聖荷西（San Jose）醫學中心急診室員工，不幸病故的是急診櫃檯一名女性僱員。

凱薩醫學中心在美西時間3日晚間發布聲明，一名在耶誕節上班的急診室員工「因新冠肺炎併發症去世」。

This is the air powered costume an employee wore in the Emergency Dept.of Kaiser Permanente San Jose Medical Center Xmas day to spread cheer. Turns out employee unknowingly had covid , now 43 employees have covid .Kaiser investigating if costume blower helped spread the virus. pic.twitter.com/DLLi8z5e2T — Marianne Favro (@mariannefavro) January 3, 2021

院方正對此事進行調查並表示，當時身著變裝服的員工並不知情自己已經染疫，耶誕節2天後急診室員工陸續出現確診。

一位確診的護士匿名受訪表示，穿著變裝服的同事在耶誕節早上走進急診室約10到15分鐘，希望提振彼此的工作情緒，「她穿著那件變裝服在走廊上蹦跳，讓我開心，她只是想提振我們的精神。」

對於透過迷你幫浦打氣、在身體周圍產生氣球效應的充氣變裝服可能導致疫情傳播？「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天引述專家說法，充氣變裝服可能沒有完全密封，因而從不同方向把人體飛沫推向空氣。

加州大學舊金山分校醫學院教授暨感染病學專家陳洪（Peter Chin-Hong，暫譯）表示，穿充氣服的人不一定是冠狀病毒的帶原者就可能引發傳染，因為「充氣服就像風扇一樣，多方向且隨機地推進空氣的流動」。這同時反應了人們對歡樂的渴求，以致防疫鬆懈，「忘記自己身處疫情時間，甚至是在急診室」。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）大氣化學系教授普拉瑟（Kimberly Prather）說，冠狀病毒的傳播就像「香菸煙霧」，這起群聚染疫與空氣傳播可能脫離不了關係。

根據總部設在加州聖荷西的「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，院方表示截至目前沒有病人因此染疫，確診的員工皆展開居家隔離。

凱薩醫院聖荷西醫學中心資深副總裁和區域經理查維斯（Irene Chavez）補充說明，充氣衣服「顯然」不會再被允許進入醫院。醫學中心與急診室維持正常營運。