驚！葡萄牙醫護人員 接種疫苗2天後身亡

英國「每日郵報」報導，41歲的葡萄牙醫護人員阿塞維多（Sonia Acevedo）去年底接種輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，2天後在元旦當天突身亡。

報導指出，育有2個孩子的阿塞維多在波圖（Porto ）的葡萄牙腫瘤學研究所（Portuguese Institute of Oncology）兒科工作，據稱她接種疫苗後並沒有出現副作用，卻在48小時之後身亡。

她的父親接受葡萄牙媒體訪問說：「她身體狀況很好，沒有任何疾病。她接種了疫苗，但沒有出現任何症狀。我完全不知道發生了什麼事，我只要一個答案。我想知道是什麼導致我女兒身亡。」

阿塞維多和家人同住，不過在距離車程30分鐘的伴侶家中身亡。她的父親表示，他接到電話通知女兒在元月1日上午11時左右身亡。幾小時之前，一家人才在跨年夜共進晚餐。「我女兒出門去了，但我再也沒看到她活著回來」。

阿塞維多的雇主證實她在去年12月30日接種疫苗，在接種後數小時內，並沒有出現任何「不良反應」。她工作的醫院共有538人接種疫苗。

據知阿塞維多接種疫苗後，還把臉書大頭照換成了戴著口罩的照片，並寫道：「已接種疫苗。」當局預料近期驗屍，以釐清死因。