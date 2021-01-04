價格瘋漲！印度喊鐵礦石禁出口 陸沒在怕

近年來，由於印度大力發展鋼鐵產業，得以靠豐富的鐵礦石資源賺得出口收入，但最新消息指出，為了緩解鐵礦石價格上漲的壓力，印度鍛造協會向該國政府呼籲，立即禁止鐵礦石和鋼材出口。而作為鐵礦石進口國之一的大陸，因為印度鐵礦石的品質欠佳，而且進口量約佔總進口量的3.8%，所以影響並不大。

大陸《有色金屬網》報導，為了緩解鐵礦石價格上漲的壓力，近日印度鍛造協會（Association of Indian Forging Industry）向該國政府呼籲，要求其立即禁止鐵礦石和鋼材出口。該協會在一份聲明中指出，在過去的三個月裡（10月-12月），印度國內鋼鐵價格大幅上漲了30%，自本財年開始以來，價格更是上漲了55%。

由於鋼鐵價格過高，令印度鍛造行業面臨破產的風險，特別在受疫情衝擊的當下，這些企業正陷入更深度的危機當中。根據數據顯示，2019財年（前年4月1日-去年3月31日），印度鐵礦石產量達到2.465億噸，同比增長19%，創下歷史新高。

大陸《金十數據》報導，大陸作為鐵礦石需求大國，此前也向印度送上了鐵礦石大單。依印度官方數據，2019財年印度向大陸市場輸送了3081.9萬噸鐵礦石，同比增長154%，佔該國鐵礦石總出口量的84.6%。受益於大陸強勁的鐵礦石需求，今年前11個月，大陸從印度進口了共計4100萬噸鐵礦石，約佔總進口量的3.8%。

但報導也指出，印度鐵礦石有一個「缺點」，那就是品質欠佳；而澳洲和巴西作為世界鐵礦石出口大國，依靠品質上乘的鐵礦石產品，則佔據了大陸鐵礦石市場的主要份額。

根據數據顯示，2019年大陸進口了10.69億噸鐵礦石，其中，6.65億噸來自澳洲，2.29億噸來自巴西；前者佔比62%，後者佔比21%。從占比來看，印度鐵礦石在大陸市場的份額較少，此外，在澳巴兩大供應來源下，如果印度禁止出口鐵礦石，對大陸的影響並不算很大。

不過，也有分析認為，印度政府不會輕易禁止鐵礦石出口，畢竟「鐵礦石生意」是該國財政收入的重要組成部分之一，並且該國礦產行業也會進行一定程度的抵制。

（中時新聞網 葉明芳）