變種病毒嚴峻 英相強生宣布英格蘭封城

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情延燒，首相強生（Boris Johnson）4日晚間宣布英格蘭地區從午夜起再度進入封城，學校採取遠距教學至2月中旬。

強生發表電視演說表示，新變種病毒疫情發展的狀況「令人沮喪且震驚」。科學家認為變種變毒的傳染率比舊病毒高出50％至70％，醫院面臨疫情爆發以來最大壓力。

強生表示，根據疫情現況，「我們顯然必須做更多」來遏止變種病毒疫情，並協助民眾接種疫苗，因此他宣布英格蘭地區進入封城，民眾必須待在家中，除非必要的購物、運動、就醫等原因，否則不可外出，無法在家工作的人可以外出工作。

他也表示，小學與中學從明天起將採取遠距教學，除非父母是必要工作人員或弱勢家庭兒童才需要到校上課。

強生表示，政府醫療專家建議英格蘭地區進入第5級警報，這代表若不採取任何措施，醫療體系將在21天內達到飽和。不過他也指出，這次封城和之前2次不同，因為英國「同時在進行史上規模最大的疫苗接種計畫」。

強生表示，英國目前獲得接種的人數比起全歐洲加總還要多。

英國今天開始為民眾施打牛津大學和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗。去年12月，英國也是全球第一個注射美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech所共同研發疫苗的國家。英國目前共有2種疫苗提供施打，希望能加快施打進度。

強生表示，他認為狀況到2月中旬將會好轉，因為政府屆時能讓前4個優先群體都接種第1劑疫苗。這4個群體包括養老設施居民與照護人員、70歲以上民眾，以及所有第一線醫護人員及社工。

強生指出，若這些群體都接種疫苗，將能把一大部分民眾排除在染疫風險之外。「那麼我們就能解除很多限制。」

強生表示，他認為未來幾週「會最辛苦」，但他也認為這將是疫情好轉前的最後一個階段。

根據統計，英國今天新增407人於確診感染28天內不治，累計染疫病故攀升至7萬5431人。確診人數則新增5萬8784人，累計確診人數271萬3563人。

英國廣播公司（BBC）報導指出，英格蘭地區目前疫情顯然比去年11月實施第2度封城時更加嚴峻。去年11月5日，英格蘭感染率約為每10萬人247人染疫，但現在已經攀升至519人，將近2倍。