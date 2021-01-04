歐股︱英國開打牛津疫苗 英股勁揚111點

新冠疫苗接種工作陸續在各國展開，帶動市場樂觀期待經濟回溫，加上英國脫歐的緊張氣氛淡化，歐洲股市周一（4日） 收紅，大多數板塊和主要交易所均呈現上漲走勢。 由於變種病毒株肆虐，英國近來新冠肺炎確診數飆升，為對抗持續激增的確診案例，英國首相強生4日晚間透過電視談話，宣布英格蘭地區將再度實施封城，學校將展開遠距教學至2月中旬。

與此同時，英國自周一開始為民眾施打阿斯特捷利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗，加上去年12月展開接種的輝瑞／BioNTech疫苗，英國目前有2種疫苗提供施打，盼能加速抗疫。

英國政府計畫在2月中旬前讓第一線醫護人員、養老機構居民等族群接種疫苗。強生表示，他認為狀況到2月中旬會出現好轉，屆時將能陸續解除限制。

個股方面，英國博彩公司Entain股價飆升25.28％，此前美高梅國際酒店集團提出以81億英鎊收購Entain，但Entain以「嚴重低估」其價值為由，拒絕了這樁收購案。

由於疫情延燒，美高梅承受巨大營運壓力，其在拉斯維加斯的賭場和酒店在營業上受到極大限制；與此同時，線上博弈市場卻蓬勃發展，促成美高梅收購Entain的意願。

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