恐丟大陸市場 澳新貿易夥伴找上印度

由於中澳貿易爭端不斷，澳洲出口大陸的許多商品遭到一連串的「限制」措施，最新消息指出，大陸從澳洲進口小麥數量已降至九年來的最低點，而面對逐漸失去大陸這個大客戶的困境，澳洲政府一直在尋找大陸市場的替代者，最近，該國貿易部長找到了一個新貿易夥伴，就是印度，強調印度是澳洲的好朋友，將重新就全面經濟合作達成協議。

英國《每日郵報》報導，大陸從澳洲進口小麥數量已降至九年來的最低點，根據澳洲方面的統計數據，大陸在11月僅從澳洲購買了880噸小麥，是2011年以來的最低水平，而澳洲政府分析人士說，這是澳洲一系列被大陸市場拒之門外的商品中的最新一個。

大陸《參考消息網》報導，面對逐漸失去大陸這個大客戶的困境，澳洲政府一直在尋找大陸市場的替代者，澳洲貿易部長丹·提恩他找到了一個新貿易夥伴——印度。提恩承諾加強澳印之間的貿易關係，並將推進兩國簽署自由貿易協定作為自己工作的重中之重。

報導指出，在去年6月4日，澳洲總理莫里森和印度總理莫迪在視頻會議中簽署協議，將雙邊關係提升到「全面戰略夥伴關係」的地位。雖然關係提升了，但與此相關的雙邊貿易協定——《全面經濟合作協議》——已經談了9年，還沒有結果。在當前中澳經貿關係惡化的背景下，提恩對《澳大利亞人報》說，印度是澳洲的好朋友，進一步加強我們之間的貿易關係將對雙方都有利，重新就全面經濟合作達成協議，以符合兩國的國家利益。

同時，印度產業聯合會認為，印度選擇不加入RCEP，更有必要和澳洲建立強勁的雙邊合作關係以抓住經濟機遇。但是印度人說的經濟機遇和澳洲認為的經濟機遇恐怕是不一致的，印度實施自力更生政策，側重於保護民族產業，肯定更加希望增加對澳洲的出口；而澳洲願意和印度加強經貿關係，看中的是印度有13多億人口，把它當作一個有潛力的市場。

報導進一步提到，與大陸市場相比，印度市場對澳洲真的那麼重要嗎？數字最能說明問題，根據澳洲統計局的數據，2019年，大陸是澳洲第一大出口目標國，對大陸出口額為1034.35億美元，佔其出口總額的38.09%，同大陸的貿易順差為483.83億美元；而2019年，澳洲對印度的出口額為98.43億美元，佔其出口總額的3.62%，同印度的貿易順差為65.99億美元。

或許印度經過多年發展後能夠成為澳洲商品的重要出口目的地，但是無法解決澳洲企業近在眼前的難題，例如，最近因蟲害檢疫問題，被大陸暫停進口的澳洲木材。對此，澳洲林產品協會首席執行官羅斯·漢普頓日前表示，如果木材禁令問題得不到解決，全澳成千上萬的工作機會將面臨危險。

（中時新聞網 葉明芳）

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