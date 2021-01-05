美航空業去年損失350億美元

新冠病毒疫情重創美國航空業，多國關閉邊界，飛航需求急凍，根據分析師預估，美航空公司2020年合計損失高達350億美元，載客量更是大幅萎縮，跌至1999年水準，意味乘客人數過去20年來的增長就此抹去。

旅遊數據和分析機構Cirium指出，「過去數月疫情和所引發的結果已抹去全球航空載客流量21年來的成長，2020年的載客量降至1999年後從未見過的水準。」

Cirium估計，用於計算航空流量的全球客運收益公里數（RPK）在2020年僅2.9兆，與2019年的8.7兆相比，載客量衰退67％。

新冠病毒導致多國關閉邊界以避免疾病擴散，根據Cirium數據，2020年1月1日到12月20日止，航空業經營1,680萬次飛行，低於2019年同期的3,320萬次。

另據FactSet調查分析師預估值顯示，美國航空業者2020年的損失可能超過350億美元，其中西南航空更出現逾40年首度全年虧損。

在疫情爆發之前，航空業正享受歷史性的榮景，不斷增聘人力，採購新飛機和擴展航線。新冠病毒肆虐全球，2020年航空類股也成重災區。 美國航空（American Airlines）股價重挫45％，創2013年與全美航空（US Airways）合併以來最大跌幅，達美航空股價暴跌31％，聯航過去一年股價蒸發51％，寫2008年以來最差表現，西南航空股價跌落14％，反觀標普500指數2020年躍升逾16％。

疫情迫使航空公司迅速瘦身、削減航線，停放數百架飛機。根據美國航空協會（Airlines for America）資料，美航空公司為了度過危機，2020年總負債驟增670億美元至逾1,720億美元，這使得償債將是業者未來幾年的沉重負擔。