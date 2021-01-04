搶拜登組隊前拉攏亞歐 專家：陸這招聰明

儘管拜登在美國大選前，曾表達當選後要聯合各國組成國際聯盟對抗大陸的承諾，但他還沒上任，大陸先和其他14個亞洲國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，隨後又和歐盟簽署《中歐投資協定》。對此，美媒指出，通過讓步和交易，大陸領導人試圖將拜登排除在外，一名大陸專家則表示，北京願意做出「策略性讓步」，拉攏歐洲加入，他們非常聰明。

《紐約時報》報導，大陸近年來的作為，包含無視香港的抗爭、將新疆維吾爾人關入集中營或強迫勞動，以及針對澳洲及加拿大的一系列的制裁措施，都引發爭議，但是在歐洲一片對大陸的批評聲，以及拜登團隊準國家安全顧問Jake Sullivan反對聲中，中歐投資協定仍然在去年底通過，讓大陸在地緣政治取得勝利，外交上取得真正成就。

報導指出，由於川普4年來對美國傳統盟友不屑一顧，拜登承諾要採取不同策略，準備組成國際聯盟共同對抗北京在經濟、外交及軍事的挑戰。大陸知道其中風險，拜登當選僅兩周，北京便與其他14個亞洲國家簽署RCEP。去年12月初，大陸國家主席習近平與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏打過電話後，積極推動雙方達成歐中投資協定。

此種情況讓美國感到擔憂，拜登政府的新任國安顧問 Jake Sullivan 在 Twitter 強烈暗示，歐盟應該先和拜登內閣諮商，再與大陸簽約，但是歐盟未加理會，12月30日中歐簽署投資協定。批評人士說，此協定會讓歐洲經濟與大陸更緊密結合在一起，並幫助北京擴張經濟勢力，轉移要求開放經濟的外部壓力。

報導分析，在大陸積極拉攏亞洲和歐洲國家之際，也凸顯拜登要組成國際聯盟對抗大陸專制政策及貿易措施，有多麼困難。由於疫情讓全球經濟重創，大陸疫情控制得當，成了成長最快的主要國家，大陸經濟的蓬勃發展讓習近平更能以貿易協定為大餅，吸引各國加入。

Rhodium Group 的 大陸專家 Noah Barkin 便強調，歐盟和大陸的投資協定是「大陸地緣政治的大勝利」，大陸只微幅讓步，就平息外界對大陸高壓政策的憂慮，他說，北京領導層擔憂歐美結盟、多國結盟對抗大陸，而願意做出「策略性讓步」，拉攏歐洲加入，他們非常聰明。

文章來源：The New York Times

（中時新聞網 葉明芳）