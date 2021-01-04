泡沫成真？比特幣狂殺2千美元 金價強漲

全球最大加密貨幣比特幣去年漲勢驚人，甚至突破2年多前高點紀錄2萬美元關卡，更在上周末繼續暴漲突破3萬美元，台灣時間3日更寫下34,366.35美元天價，但隨之而來的泡沫警告言論也不斷浮現。比特幣在4日早些時間維持小漲態勢，稍早轉跌翻黑，狂瀉超過2,000美元。

截至台灣時間4日傍晚5點05分，比特幣每顆價格大跌2,375.2美元或7.43％、暫報31,959.7美元，跌破3萬2,000美元關卡。目前市值第2大的Ethereum則是不受到比特幣崩跌影響，大漲超過19％、暫報1,004.32美元，突破1,000美元關卡。

華爾街長期空頭派、羅森堡研究公司（Rosenberg Research&Associates）總裁兼首席經濟學家羅森堡（David Rosenberg）警告，比特幣在這麼短的時間竄出這種拋物線走勢，對任何資產類別而言都是非常不正常的。甚至連看好加密貨幣前景的專家也指出，比特幣可能於1至2周內劇烈回調，他會選擇清倉，今年第1季還有抄底機會。

美元指數在新一輪經濟刺激法案推出後，創下2018年以來最低水位，黃金現貨價格則是大漲，每盎司突破1,900美元關卡，改寫2個月新高，期貨價格則是在稍早大漲41美元或2.17％、1,936.2美元。

（中時新聞網 呂承哲）

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