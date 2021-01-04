1年疫情打趴航空業20年成長 倒閉恐還沒完

旅行數據與分析公司Cirium發布最新《2020年航空業洞察報告》指出，全球航空客運過去逾20年來的增長，在2020年短短一年內消失殆盡。

報告指出，新冠肺炎疫情與隨之而來的後果，在短短幾個月內就抹去了過去21年來全球航空客運量的增長，使2020年全年客運量崩跌到1999年以來的新低水準。

該公司表示，與2019年相比，2020年的航空客運量估計暴跌了67%。

2020年全球的「客運收益公里數」（Revenue Passenger Kilometer,RPK）僅達2.9兆，較2019年的8.7兆大幅萎縮。RPK是用來衡量航空公司客運量的指標。

新冠肺炎疫情爆發後，各國為了防止疫病擴散而關閉國門，使航空業受到重創。Cirium在報告中指出，從2020年截至12月20日為止，航空業提供了1,680萬的航班，與2019年同期的3,320萬個航班相比幾乎腰斬。全球逾40家航空公司已完全或暫時停止營運，專家預期2021年會有更多航空公司倒閉。

Cirium表示，亞太區與北美是「在漫長復甦道路上最快站穩腳步的地區」，Cirium出具的全球最繁忙機場名單即反映這個趨勢，這份名單由美國與中國的機場占大多數。

2020年全球前十大最繁忙機場，第一名是美國亞特蘭大機場，其次分別是芝加哥、達拉斯、丹佛、夏洛特、廣州、洛杉磯、成都、深圳與西雅圖。

此外，與2019年相比，全球國際航班大減68%，而國內航班下滑 40%。Cirium預估要到2024年或2025年，航空客運需求才會反彈，國內與休閒類的航空客運將成為第一個呈現「持續復甦」的領域。

（時報資訊 柯婉琇）