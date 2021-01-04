今（元/4）日國際財經新聞重點摘要：

1.OPEC祕書長：上半年油市充滿下行風險

在石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯主導的聯盟舉行會議前夕，OPEC祕書長3日（周日）表示，油市在2021年上半仍然充斥著下行風險。

OPEC與俄羅斯等產油國合組的OPEC+將於周一開會討論2月的產出水準。

OPEC秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）指出，儘管市場出現令人期待的跡象，但2021年上半前景仍憂喜參半，有許多下行風險需要去克服。

2020年12月，OPEC+決定自2021年1月開始日產量提升50萬桶，全年日產量逐漸增加200萬桶，但一些成員國對於新冠疫情期間提升產量提出質疑。

（工商時報 陳怡均）

2.20月首見！日本12月製造業PMI站上榮枯點50

日本景氣終於可以看到春燕的影子了！根據日本au Jibun銀行公佈最新的12月製造業採購經理人指數(PMI)，其終值顯示日本已經站在景氣榮枯點50的位置，這也是近20個月來，再次傳出景氣將復甦佳音。

日本12月製造業PMI，經季節調整後終值，比11月份的49與和初值的49.7，都要來得稍微進步。

指數是否達50這個重要關卡，攸關景氣是否有回春跡象。根據統計，從2019年4月以來，日本製造業PMI就一直委靡不振。再加上疫情衝擊下，日本製造業PMI於2020年5月份時，甚至一度出現不到39的弱勢格局。

非政府單位的經濟數據，與12月底日本政府出示的統計，兩造差距頗大。日本政府曾指出，由於受到美國和澳洲市場出貨量下降影響，汽車產出量下滑，工廠產出也在11月熄火。

不過，這次12月的數字能站上50，也讓製作此經濟指數的調研公司IHS Markit表示，日本製造商在歷經2020這麼動盪的一年後，表明跌跌撞撞的經營狀況，基本上已走穩。

這份日本12月製造業PMI還捎來另項好消息，總體新訂單下滑幅度已不再陡峭。這也是繼2018年12月後，降幅最低的一次。分析師指出，市場對2021年已有樂觀氛圍，受疫情衝擊的景氣也將逐漸復甦。在新產品陸續推出後，需求大門將被開啟。

這家英國調研公司IHS Markit也補充，從企業主了解到樂觀態度確實有在提升，約三分之一受訪者也預測，未來12個月產出將有所增加。

無奈，美中不足的是，日本出口訂單卻連續兩個月快速走跌，以更快的速度在下降，這要歸咎於全球主要出口市場，最近因新冠疫情加劇又再度祭出限制令，特別是指歐洲市場。

同時，與11月相比採購量也加速下滑，上游原物料在受到生產和訂單數量雙雙減少下，也導致採購量跟著減少。

（時報資訊 柳繼剛）

3.德銀CEO：對銀行購併 應扮主導角色

德意志銀行執行長索英(Christian Sewing)在周日的媒體專訪中指出，德銀正在獲取金融實力，認為該德國最大銀行應該在歐洲銀行業的整合中扮演主導的角色。

索英在德國媒體專訪中表示，如果歐洲銀行業出現可能整合的話，德銀應持續做得更好，並在坐上談判桌前要能符合標準。索英指出，如果歐洲其他銀行要跟德銀合併，德銀自身要先提高金融實力，做好合併前的準備，並應該成為主動的併購方。

德銀在歷經數年的不佳表現後，執行長索英一直在試圖長期地推動獲利能力的改善，並多次宣稱，其首要工作為在2022年實現轉虧為盈。

德銀在2019年購併德國同業的商業銀行(Commerzbank)以失敗收場，目前德銀股票市值為180億歐元(約219億美元)，已成為許多潛在收購者可負擔的收購目標。

路透認為，索英在專訪中誇大了德銀對德國的經濟貢獻，然索英表示，其重建工作將獲得果實。

依賴於金融服務的進口是一個錯誤，索英表示，但德銀在每個季度都增強了；德銀在私人和企業業務上的獲利和成本都在上軌道，德銀的投資銀行業務表現更超乎預期。

（時報資訊 張朝欽）

4.調查：德國今年經濟可能僅成長3.3％

商報研究所(HRI)預估，在經濟好轉之前，德國冬季將進入新的衰退，而要達到疫情前的水準，要等到2023年初。

在數月之前人們還樂觀的預估，第二波疫情席捲德國之後，德國將迅速從這一波疫情中復甦和恢復，德國似乎被讚稱為歐洲經濟成長的火車頭。

目前2020年已過，有一點確定的是，一個新的技術性衰退是不可避免的。如果當總體經濟連續兩季進入萎縮，人們就會正視這一點。

商報(Handelsblatt)旗下經濟研究所的調查，提出新的景氣預測，認為不僅去年第四季會衰退，今年第一季亦然，此將符合衰退的要件。

今年第一季的經濟產出應該會低於疫情前水準約4%，來到2016年初的水平，而2020年經濟的衰退幅度將會比2009年金融風暴時稍微少一些。

HRI主管Ruerup表示，在傳染病真正被克服之前，復甦不會像之前所設想的逐步復甦那麼簡單。

HRI預測，德國2020年經濟產出將萎縮5.6%，在2021年將為成長3.3%，而2022年成長約2%；由於後來補上的效果影響，這些將高於長期的成長趨勢。HRI也較其他的景氣預測機構謹慎，例如德國政府預測2021年經濟成長4.4%。

（時報資訊 張朝欽）

5.日相菅義偉：疫情迫使考慮大東京進入緊急狀況

日本首相菅義偉本人周一上午親自宣布，隨著新冠疫情日趨嚴重化，以及醫療系統壓力已近緊繃，日本政府將認真考慮，大東京地區是否將進入緊急狀態。

進入緊急狀態茲事體大，菅義偉深諳此道，故一直避免實施會阻礙經濟活動的疫情限制政策。

日本在2020的最後一天，新確診數又創4520位新紀錄。這也讓大東京區的地方行政首長站出來，請求中央政府宣布緊急狀態。目前，全國新確診者中，有一半都集中在大東京地區。

菅義偉早上在2021新年記者會中表示，經過新年三天假期後，大東京區的新確診數也沒有降下來。即使在新年假期的三天裡，東京地區的病例也沒有降下來，因此是否需要一個更嚴厲的政策。

菅義偉並沒有明示日本政府將何時做出決定，或公佈更嚴格社交限制。2020年春天，日本曾祭出第一個緊急狀態，當時持續了一個多月，並關閉學校與停止非必要性商業活動。

菅義偉也指出，許多不知感染源的新案例，都應是與餐館有關。故應該要馬上實施新政策，就是政府要求東京的餐廳，還要再提早兩小時於晚上8點，就該全部結束營業。

隨著2020年12月第3波疫情衝擊，日本政府也將菅義偉力挺的去旅行 (Go To Travel)方案，先暫停至11日。堅毅委表示，若宣布緊急狀態的話，去旅行政策也很恢復實施。第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）估計，大東京地區民眾若只在緊急或極必須才要花錢的話，只消一個月的時間，日本經濟成長就會減少2.8兆日元（約270億美元），甚至還會出現0.5%季減年率。同時，更會讓近十五萬的日本人失業。

日股4日開紅盤表現疲弱，就是受到這項利空消息影響。

日本不像全球常見那樣制式化地鎖國，菅義偉表示，將提交下屆國會一項法案，賦予緊急狀態更多的限制，包括罰鍰在內。

其實，與歐美許多地區相比，日本新冠病例並不算多，但疫情導致奧運會首次在2020年的東京延期之後，接下來菅義偉將面臨今夏延期的奧運會，是否能在東京順利開幕。

不過，菅義偉再次重申日本政府承舉辦奧運會的決心，並爭取在2月底前，開始為日本民眾接種新冠疫苗。日本在2020年底，發現境內被傳染力更高的新變種病毒株入侵後，也暫時禁止外國人入境。

（時報資訊 柳繼剛）

6.又創新高 KOSPI逼近2950關卡

韓股一開盤就氣勢如虹，直奔向三千點大關。同時，韓元匯價也飆升至2018年6月中以來的最高價位。KOSPI指數收為2944.45點，上漲70.98點，漲幅2.47%。又創下新高收盤價的KOSPI，不僅連六日收高，漲幅也創下逾六個月新高。

根據韓國政府數據，12月韓國出口增加速度創下26個月新高，全拜全球強勁的晶片需求，以及全球環境朝善意的改變。讓樂觀者認為，僅管疫情還是揮之不去，但已出現景氣復甦信號。

也雙雙創下股價新高紀錄的三星電子和SK海力士，開紅盤這一天分別飆漲4.2%和8%。

韓國最大汽車製造商現代汽車，飆漲至逾六年新高，現代汽車相關子公司，也因電動車前程似錦，股價也跟著上漲。

韓國電池製造商樂金化學(LG Chem)與SK創新公司(SK Innovation)的股價，因市場看好電動車電池後市發展，股價連袂走高。

外資淨買超892億韓元，約0.825億美元。

匯市方面，韓國在岸結算平台一美元可兌換1082.1韓元，雖升值0.39%，並未能再創2018年6月12日以來最高價位。

（時報資訊 柳繼剛）