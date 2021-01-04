防疫口罩成最好掩護 韓國醫美需求大增

韓國20歲大學生柳漢娜去年12月中旬動刀隆鼻，原因很單純：這可能是她神不知鬼不覺接受整形的最後機會，畢竟人人戴口罩防疫的日子可能很快就會因疫苗接種而結束。

路透社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響下，柳漢娜（Ryu Han-na，音譯）去年一整年都透過網路遠距上課。她說，整容後能夠在家療養，在公共場合又能配戴口罩遮傷口免去異樣眼光，是她決定此時動刀的決定性因素。

「我一直想要整鼻子…2021年開始施打疫苗以後，人們就不會老戴著口罩了，因此我認為現在是動刀的最佳時機。」她的整形費用為440萬韓元（約新台幣12萬元）。

她還說：「術後會出現瘀青和腫脹，但大家都戴著口罩，多少有些幫助。」

這樣的想法使得韓國這類醫美手術需求大增，去年就看到上升趨勢。

韓國即使在非疫情時期都堪稱全球醫美首都。根據韓國最大網路醫美平台「江南姊姊」（Gangnam Unni）估計，韓國醫美業去年總值約107億美元，比2019年同期增長9.2%，今年總值更上看118億美元左右。

在江南區中心開設醫美診所的外科醫師申尚昊（Shin Sang-ho，音譯）表示，許多人將政府補助的振興經濟緊急津貼花在醫院和診所上，帶動醫療院所去年第3和第4季營收。

申尚昊說：「我覺得有點像是報復性支出，感覺顧客藉由醫美手術來發洩被（冠狀病毒疫情）壓抑的情緒。」

不過第3波疫情導致韓國每日新增確診病例屢創新高，有醫美診所說，在許多人避免出門下，來電取消諮詢的民眾不在少數。