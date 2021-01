接種輝瑞疫苗後爆腦炎 醫生送加護病房

美國輝瑞大藥廠(Pfizer)和德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗再爆出民眾接種完後出現嚴重反應,一名墨西哥醫生施打完疫苗幾分鐘後就出現痙攣、呼吸困難等症狀,她被緊急送入加護病房觀察、治療,初步診斷是「腦脊髓炎」(encephalomyelitis)。

綜合路透社、「La Prensa Latina」報導,墨西哥衛生部1日晚間證實,北部新利昂州(Nuevo Leon)一名32歲女醫生接種完輝瑞疫苗30分鐘內,就出現抽搐、皮膚起疹子、肌肉無力、呼吸困難等症狀,她立刻被送進加護病房治療。

經過治療後,醫生初步診斷女醫生得了「腦脊髓炎」。腦脊髓炎是大腦及脊髓周圍發炎的感染狀況。

墨西哥衛生部並未透露該名女醫生的姓名,指出女醫生先前就有過敏史,現在仍在加護病房接受急救醫學專科醫生的治療及觀察,以減輕腦部發炎的狀況。

墨西哥衛生部也強調,輝瑞疫苗的臨床試驗中,並沒有證據顯示任何人因為接種疫苗而出現大腦發炎的症狀。

針對墨西哥醫生接種完疫苗後出現強烈反應,輝瑞及BioNTech都未回應。

報導並未說明這起事件是否屬於過敏反應,或屬於副作用,不過輝瑞疫苗自2020年12月開打以來,至今已發生多起過敏事件,上個月中,一名阿拉斯加醫護人員接種完疫苗幾分鐘內,同樣也出現臉部、身體長疹子、呼吸急促等症狀,送入加護病房治療、觀察一夜後才出院。

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University),截至今(3)日午間1時,墨西哥一共有超過144萬人感染新冠肺炎,逾12.6萬人喪命。墨西哥自12月24日起開始大規模接種新冠疫苗,醫護人員獲優先接種。

文章來源:Mexican doctor in intensive care after getting Covid-19 vaccine

文章來源:Mexican doctor hospitalized after receiving COVID-19 vaccine

(中時新聞網 吳映璠)