比特幣漲不停 飆破34,000美元

踏入2021年後，比特幣短短三天已上漲逾5,000美元。根據Coindesk報價，比特幣每單位價格在台北時間周日首次升破34,000美元大關，創下34,544.94美元的新高。



因為愈來愈多交易商和投資人押注比特幣將成主流支付工具，比特幣2020年累計飆漲逾300％，主要漲勢集中在10月之後。12月中升破20,000美元後，漲勢更停不下來，迄上周末止兩周內累計大漲逾50％。



目前比特幣總市值逾6,350億美元，已迫近特斯拉的約6,690億美元。



採用區塊鏈技術的比特幣，面世僅約十年，其價格走勢向來波動劇烈，但2020年整體的走勢往上，跟美國法人大戶不斷加碼有莫大關係。



各國央行採極寬鬆貨幣政策，對抗新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，讓人擔心狂印鈔票最終令通膨壓力增加，大戶看好比特幣能對沖通膨風險、具避險功能和有迅速獲利的可能而買進，更重要是預期其將成為主流支付工具之一。



提供將區塊鏈上的智能合約連接至鏈下數據等服務的Chainlink共同創辦人納扎洛夫（Sergey Nazarov）看好比特幣最終極有可能升破10萬美元大關。



金融海嘯以來，大家已逐漸對各國發行的貨幣失去信任。疫情衝擊經濟促使各國央行採取進一步寬鬆政策，只會加速流失大家對各國貨幣的信任。



金融科技公司21Shares總經理克斯（Laurent Kssis）說，許多企業因為美元持續貶值而不斷把資金投入比特幣來保值。



美國最大虛擬通貨交易平台Coinbase在2020年12月中宣布，正在為上市做準備。若成功，將是首個在華爾街上市的虛擬通貨交易平台。