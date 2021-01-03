台積、三星超車！英特爾遭避險基金逼宮

據外媒報導，由知名富豪投資人洛布（Dan Loeb）領軍的避險基金Third Point，於本周二致函英特爾（Intel）董事長伊許拉（Omar Ishrak），稱在微處理器製造領域，英特爾已落後台積電、三星等業者，應積極思考策略替代方案，包括是否要繼續讓晶片設計和製造綁在一起。

據悉，Third Point近期已取得英特爾約10億美元股權，而在上述消息傳出後，英特爾股價應聲走揚，周二收漲4.93%，至49.39美元；不過，對照起今年大型科技股狂飆的盛況，英特爾的表現，相對遜色，截至昨（29）日，股價累計下跌逾17%，而其美國最大競爭對手超微（AMD），今年以來股價則上漲超過97%。

洛布在信中呼籲伊許拉，立即採取行動，提升英特爾作為個人電腦及資料中心處理器晶片主要供應商的地位。

若英特爾再不改革 恐引發「國安層次」疑慮

該信函寫道，英特爾在微處理器製造領域的落後，使台積電、三星等競爭對手，取得了可觀的市占率；在此同時，超微亦侵蝕了英特爾在個人電腦、數據中心處理器晶片市場的地位。

洛布稱，上述情況，已引發「國安層次」疑慮。他強調，若英特爾不盡快執行改革，「我們擔心，美國取得先進半導體供應的管道，恐受侵蝕，包括個人電腦、資料中心、基礎建設等一切事物，都得仰賴地緣政治不甚穩定的東亞國家。」

他還提到，亞馬遜、蘋果、微軟等科技公司，都在研發自家的晶片解決方案，並將晶片設計委由他國廠商代工，英特爾應設法提出符合這些業者需求的解決方案，留住客戶。

解決人才流失問題 是當務之急

洛布認為，英特爾必須盡快解決人才流失問題，許多才華洋溢的晶片設計工程師，都因對現況感到沮喪而離職；他建議，英特爾應聘請投資顧問，對各式策略替代方案進行評估，包括是否要維持把晶片設計、製造綁在一起的「垂直整合製造」（IDM）模式，也應納入考量。

對於Third Point提出的意見，英特爾僅透過簡短聲明回應，稱「歡迎所有投資人提出關於提升股東價值的建議，本著此精神，我們期待與Third Point，就其目標和想法，進行交流。」

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