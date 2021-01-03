居家防疫助攻 2020出版業疫外大好

2020年因新冠疫情肆虐百業慘澹，但出版業受惠於居家防疫令，民眾被迫禁足在家無法出門看電影或聽演唱會，只好靠買書閱讀打發時間，意外助長出版社業績。

據市調機構NPD BookScan指出，2020年以來以冊數計的出版品銷售成長近8％。就連市占不大的電子書和有聲書，銷量也跟著起飛。

美國企鵝藍燈書屋執行長麥英托許（Madeline McIntosh）表示：「我預期年底看到的最終銷售數字，證明這一年是長久以來最棒的一年。」

美國3月的圖書銷售，因各州下令關店防疫而慘跌，但此慘狀並未持續很久。儘管實體書店及教育出版商仍在困境中掙扎，但出版業主管指出，6月左右書市需求急速回溫。

亞馬遜網路書店的買氣爆棚自是不在話下，Target等大賣場拜封城期間獲准繼續營業之賜，圖書銷量也是嚇嚇叫。與沃爾瑪、好市多、Target等連鎖零售通路有業務往來的圖書配銷商ReaderLink透露，其線上銷售額是2019年的近4倍。

美國出版商協會指出，即便2020年疫情的關係，通勤人數大減，有聲書營收仍較2019年同期成長逾17％。而過去幾年買氣直直落的電子書，銷售增幅也超過16％。

2020年有幾個主題的著作尤其暢銷，像是5月底非裔青年佛洛伊德遭白人警察施暴致死，全美掀起「黑人的命也是命」的抗議浪潮後，有關種族及反種族歧視主義的書籍大賣，歷史學家肯迪（Ibram X. Kendi）所著的《如何成為反種族主義》（How to Be an Antiracist，暫譯）一上架就搶購一空。

政治類書籍同樣暢銷，特別是與美國總統川普有關的著作。川普侄女瑪麗·L·川普（Mary L. Trump）爆料家族秘辛的《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》（Too Much and Never Enough），上市首周就賣破135萬本。

前美國總統歐巴馬出版的回憶錄《應許之地》（A Promised Land），自11月問世後，在北美狂銷超過330萬本。

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