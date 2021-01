居家防疫助攻 2020出版業疫外大好

2020年因新冠疫情肆虐百業慘澹,但出版業受惠於居家防疫令,民眾被迫禁足在家無法出門看電影或聽演唱會,只好靠買書閱讀打發時間,意外助長出版社業績。

據市調機構NPD BookScan指出,2020年以來以冊數計的出版品銷售成長近8%。就連市占不大的電子書和有聲書,銷量也跟著起飛。

美國企鵝藍燈書屋執行長麥英托許(Madeline McIntosh)表示:「我預期年底看到的最終銷售數字,證明這一年是長久以來最棒的一年。」

美國3月的圖書銷售,因各州下令關店防疫而慘跌,但此慘狀並未持續很久。儘管實體書店及教育出版商仍在困境中掙扎,但出版業主管指出,6月左右書市需求急速回溫。

亞馬遜網路書店的買氣爆棚自是不在話下,Target等大賣場拜封城期間獲准繼續營業之賜,圖書銷量也是嚇嚇叫。與沃爾瑪、好市多、Target等連鎖零售通路有業務往來的圖書配銷商ReaderLink透露,其線上銷售額是2019年的近4倍。

美國出版商協會指出,即便2020年疫情的關係,通勤人數大減,有聲書營收仍較2019年同期成長逾17%。而過去幾年買氣直直落的電子書,銷售增幅也超過16%。

2020年有幾個主題的著作尤其暢銷,像是5月底非裔青年佛洛伊德遭白人警察施暴致死,全美掀起「黑人的命也是命」的抗議浪潮後,有關種族及反種族歧視主義的書籍大賣,歷史學家肯迪(Ibram X. Kendi)所著的《如何成為反種族主義》(How to Be an Antiracist,暫譯)一上架就搶購一空。

政治類書籍同樣暢銷,特別是與美國總統川普有關的著作。川普侄女瑪麗·L·川普(Mary L. Trump)爆料家族秘辛的《永不滿足:我的家族如何製造出唐納.川普》(Too Much and Never Enough),上市首周就賣破135萬本。

前美國總統歐巴馬出版的回憶錄《應許之地》(A Promised Land),自11月問世後,在北美狂銷超過330萬本。

