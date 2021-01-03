2020產業總體檢 誰是贏家？誰是魯蛇？

2020年新冠肺炎疫情橫掃全球，無一產業能幸免，不過部分產業在疫情肆虐下表現相對亮眼，但也有一些產業深受疫情打擊，短期恐難走出頹勢。

贏家

1.營建與居家修繕零售業：疫情促使部分民眾由城市遷至近郊，尋找較大的生活空間方便遠端工作與遠距教學。2020年房市火紅，帶動建商和家得寶等居家修繕零售業者股價大漲。

2.太陽能：氣候變遷意識促進太陽能產業投資，激勵太陽能業者股價躥揚。美國家用太陽能龍頭Sunrun 2020年股價飆漲逾300％。

3.比特幣：許多投資人將比特幣視為可替代黃金的避險資產，比特幣在2020年稍晚衝破28,000美元，全年漲幅超過280％。

4.電玩：居家防疫帶動電玩需求，任天堂Switch遊戲機銷售一空，臉書與亞馬遜等線上遊戲平台成長創紀錄。

5.大型零售商：不論是電商巨擘亞馬遜或沃爾瑪等一站購足的實體零售商，皆是疫情中的贏家。

6.科技巨擘：疫情期間雲端、連網服務和串流需求激增，帶動網飛、亞馬遜和Zoom等業者股價狂飆。

輸家

1.觀光休旅：觀光休旅產業為2020年的一大輸家，疫情導致旅遊急凍，連鎖飯店門可羅雀，全球三大郵輪股價崩跌45％至60％。

2.石油：油價在疫情最嚴峻的時候驚見負值，油價雖然已從低點反彈，但需求疲弱依舊困擾石油業者。

3.銀行：貸款違約恐讓銀行面臨數百億美元虧損，2020年可能是銀行業者在大蕭條後最壞的一年。

4.航空：疫情打擊航空旅遊和商旅需求，航空業陷入史上最困難的一年。

5.百貨公司：百貨公司在疫情爆發前已經深陷困境，疫情造成JCPenney與Neiman Marcus等業者破產。

6.汽車廠：汽車廠先是在疫情爆發初期面臨工廠停工，疫情又導致汽車需求急速萎縮，嚴重打擊業績。

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