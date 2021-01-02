比特幣瘋漲 衝破3萬美元

在大型投資機構與散戶瘋狂搶進，比特幣在新的一年開始漲勢不僅不見消退，反而繼續衝高，30,000、31,000美元的整數大關接連突破，再度刷新歷史紀錄。

據CoinDesk報價顯示，比特幣周六（2日）成功站上30,000美元大關，截稿前最高來到31,096美元、又一次改寫新高紀錄。由於來自大型投資機構與散戶的進場拉抬，交易員早已預期30,000美元心理關卡很快就會突破。

CoinMarketCap統計，目前比特幣市值已大舉膨脹至逾5,708億美元，超車現今全球數家具有指標意義的大型上市企業，像是巴菲特執掌的柏克夏海瑟威與韓國的三星集團等。後兩者市值分別約為5,420億美元與4,810億美元。巴菲特過去並不看好比特幣前景，甚至批評它是「老鼠藥」，不會有好的結果。

然而比特幣近來強勁漲幅，也令該全球最大加密貨幣已躍升到所有資產市值第九名，落在阿里巴巴與特斯拉之後。

過去比特幣花了整整10年，才在2020年12月15日升抵20,000美元。但之後漲勢猛然加速，只用了15天時間又漲至30,000美元。相較之下道瓊工業指數則花了近三年時間才有如此成績。

這波自去年起啟動的漲勢又急又快，也出乎許多人意料之外。除了散戶爭相進場、希望能趁機賺取暴利，許多大型機構投資者也開始對與該貨幣相關的投資產品展現濃厚的興趣。

雖然外界認為很難用單一因素來解釋比特幣為何最近幾乎每天都迭創新高，不過整體來說，帶動比特幣凌厲漲勢的原因不外乎有以下幾項：像是該貨幣提供的回報率遠高出其他傳統投資資產、類似黃金具有對抗通膨與避險特質，以及預期它在日後很可能成為主流支付趨勢，吸引資金不斷湧入。例如PayPal日前就宣布將會支援該加密貨幣買賣，該業者旗下的支付服務Cash App也在掃購比特幣，為即將推出的這項服務做好準備。