美逾300款藥品 吹漲價風

新冠疫情衝擊藥品需求，另一方面為反制美國政府祭出調降新藥價格的規範，輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GSK）等各大藥廠打算自元旦起，調漲美國境內販售的300多種藥品價格。

《路透》報導指出，美國民眾礙於疫情少上醫院看診，部分藥品的需求減少。此外美國處方藥價格之高在全球數一數二，讓處方藥降價早被川普列為競選政見，他上台後更是施政重點，但相關規範會壓縮製藥業利潤空間。

全球大封鎖期間，病患求診和開處方藥暴減，輝瑞等大藥廠又挺身而出投入新冠疫苗研發，調漲藥品價格有助彌補藥廠流失的營收。

據醫療保健研究機構3 Axis Advisors指出，各大藥廠的藥品漲幅控制在10％以下，輝瑞、賽諾菲等目前為止已調漲藥價的製藥巨頭，漲幅不超過5％。

美國輝瑞擬調漲旗下逾60種藥品價格，漲幅在0.5％到5％之間，像是治療類風濕關節炎的暢銷藥Xeljanz及癌症藥物Ibrance、Inlyta，調漲約5％。

法國大藥廠賽諾菲發言人寇斯（Ashleigh Koss）表示，會上調多項疫苗價格，漲幅在5％以內，1月稍後還將發布更多漲價資訊。

3 Axis表示，英國藥廠葛蘭素史克生產的帶狀皰疹疫苗Shingrix，以及白喉、破傷風、百日咳疫苗Pediarix，分別調漲7％、8.6％。

3 Axis的資料顯示，去年美國市場計有860多種藥品漲價，平均漲幅在5％左右，但從調漲幅度及受影響的藥品數量來看，自2015年迄今藥廠已大幅放緩漲價速度。

川普政府雖力求兌現調降處方藥價格的政策支票，但面臨PhRMA等製藥業團體的訴訟挑戰而遇阻。總統當選人拜登也矢言壓低藥品成本，打算交由聯邦醫療保險（Medicare）與藥商議價，他力挺民主黨國會議員推動相關立法，然國會預算辦公室估計，2029年前製藥業恐因此損失超過3,000億美元。