伊朗將領遇刺周年 美伊緊張急速升溫

伊朗最高將領蘇雷曼尼遭美國擊殺將屆滿一周年，德黑蘭和華府近日都調動軍隊，並且相互警告勿輕舉妄動，波斯灣緊張情勢再度急速升高。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，美國國防部本周稍早指出，情資顯示，伊朗可能計劃針對美國資產進行攻擊。德黑蘭對此予以否認，並且指控華府步步進逼，欲招惹伊朗採取行動。

負責情報研析的資深美國國防官員告訴有線電視新聞網（CNN），毫無確切情資顯示可能發生迫在眉睫的伊朗攻擊。

外界批評美國總統川普政府企圖在執政最後數週找理由開啟對伊朗的軍事衝突，藉以破壞總統當選人拜登重返伊朗核子協議的計畫。

將於20日就職的拜登已明確表達有意與德黑蘭協商，結束華府長達四年「最大施壓策略」。

美國於2020年1月3日狙殺伊朗軍情最重要將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），雙方瀕臨開戰邊緣。蘇雷曼尼當時是伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官；聖城部隊是伊朗革命衛隊負責國外行動的特種部隊。

蘇雷曼尼遭擊殺滿一週年，時間點正好在川普卸任前數週，德黑蘭和華府再度升高緊張。

伊朗上月31日致函聯合國安全理事會，對於正在波斯灣和阿曼海（Sea of Oman）上演的「軍事冒險主義予以譴責，強調「若不加以制止，這些好戰行徑恐升高緊張，達到危險程度，美國顯然要對其後果負起完全責任」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗表示不希望陷入衝突，但同時矢言捍衛其人民與國家安全，要求安理會阻止美國的「非法行徑」。

美國B-52戰略轟炸機過去一個月數度飛抵波斯灣，其中最近一次是在上月30日。華府強調此舉意在針對伊朗於蘇雷曼尼遭到擊殺週年前夕可能採行的舉措進行嚇阻。

兩架B-52轟炸機當時從北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）連續飛行30小時，中途不停靠，前往波斯灣後折返。監管中東軍務的美國國防部中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）於任務後在聲明中說：「我們不希望發生衝突，但誰都不該低估我們保衛部隊或是果斷回應任何攻擊的能力。」

川普一年前下令擊殺蘇雷曼尼，美軍無人機2020年1月3日在伊拉克巴格達國際機場進行突襲，蘇雷曼尼及與伊朗關係密切的伊拉克民兵組織人民動員（Hashed al-Shaabi）指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）遇刺身亡。

中東之眼報導，伊朗1日提升海上部隊戰備，此舉目的是攻或是守，目前不得而知。接替蘇雷曼尼成為聖城部隊指揮官的卡阿尼（Esmail Qaani）1日對華府提出警告。

「德黑蘭時報」（Tehran Times）引述卡阿尼在德黑蘭大學（University of Tehran）的紀念儀式中說：「犯下如此罪行，你們讓全球追求自由人士無法置身事外，肯定會有人在你們本土對你們的罪行做出回應。」

值蘇雷曼尼遭到擊殺週年前夕，美國也採取戰略性軍事行動，藉以抵擋區域內美國資產可能受到的任何報復性攻擊。除了上述B-52戰機長程飛行任務之外，美國還加強對巴格達使館週圍駐軍。華府強調，相關調遣屬防禦性質。

與此同時，伊拉克人民動員的支持者1日也在巴格達西部的舒拉區（Shoala）示威，紀念蘇雷曼尼和穆罕迪斯。他們高舉海報、高喊將美軍趕出伊拉克，以及對一年前的暗殺展開報復等口號。

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