疫情漸趨嚴重 日本公布緊急事態宣言

日本東京都新冠肺炎疫情嚴峻，知事小池百合子等人籲請中央盡速檢討發布緊急事態宣言，盼採取更強有力對策遏止疫情。東京過去一年經歷三波疫情，可說一波比一波嚴重。

由於轄內新冠肺炎疫情嚴峻，小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作及神奈川縣知事黑岩祐治，2日日本時間下午3時30分與經濟再生擔當大臣西村康稔會談，整個會談逾三小時，期間四名知事籲請中央盡速檢討發布「緊急事態宣言」。

從「東京都新型冠狀病毒防疫對策網站」公布資料可以看出，東京都從2020年3月底遭受首波疫情侵襲時，一直到5月中旬疫情趨緩前，單日最多新增206起確診病例。這段期間是日本政府首次公布「緊急事態宣言」的時候。

看似疫情平息的東京都，2020年6月底又遭受第二波疫情侵襲，之後一直到9月疫情稍緩前，單日最多新增472例，疫情明顯較首波來得嚴重。

東京都從2020年9月一直到11月上旬，疫情並未趨緩，整體大致「穩定」維持在單日100多例到200多例，直到11月中旬開始明顯增加到單日逾400例或逾500例。

東京都目前被認為正遭受第3波疫情侵襲，進入2020年12月後，單日破600例的情況並不罕見，甚至有七天單日逾800例，歷史新高出現在12月31日，也是疫情爆發以來首度出現4位數的1337例。

日媒研判，單日破千例的嚴峻疫情，應是東京都政府籲請中央公布「緊急事態宣言」的原因。

另一個可能原因，應該跟醫療體系吃緊有關。東京都截至2020年12月29日的7天間，平均單日新增染疫數達751人。當時東京都可掌握的病床數為3,500床，29日住院患者多達2,274人。

東京都政府雖然籲請各醫療機構確保總數4,000張病床，但專家估算，只要確診住院率不變，不用2週住院病患數就可能超過4,000床。

回顧東京都2020年疫情發展，可說是一波比一波更為嚴重，已到了不能不採取更強有力防疫措施的時候。