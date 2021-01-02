估本益比達35倍 蘋果市值3兆美元 不是夢

追蹤蘋果多年的矽谷創投資本家蒙斯特（Gene Munster）繼去年神準預測蘋果市值達2兆美元後，近日又預言蘋果股價可望衝上200美元，屆時市值將突破3兆美元，成為五大尖牙股（FAANG）中表現最佳的公司。

身為Loup Ventures創投公司創辦人的蒙斯特認為，蘋果市值邁向下一個里程碑的關鍵在於獲利，因為「這正是蘋果實力所在」。他表示最新預測的依據是，蘋果股價本益比依2022年獲利預期估算達到35倍。

他表示：「雖然今年才剛開始，但我預先設想年中及下半年的情況，屆時大家開始展望2022年。假設市場能將蘋果本益比維持在35倍，而非亞馬遜的超高本益比，我相信蘋果市值離3兆美元不遠。」

蒙斯特過去曾在投資機構Piper Jefferies擔任多年分析師，專門追蹤蘋果走勢。去年1月他就曾預言蘋果股價上漲50％將市值推向2兆美元，而蘋果也確實在8月達到這個里程碑。

蘋果股價在去年上漲81％，目前股價約在133美元，市值逼近2.3兆美元。目前蘋果本益比將近41倍，相較之下亞馬遜股價在去年上漲76％，本益比約在95倍。

蒙斯特看好蘋果市值再創新高的原因有三，首先他認為疫情造就的居家辦公潮將成為常態，除了加速5G市場起飛之外，也將為蘋果裝置創造需求。他表示：「異地辦公將在未來12到24個月吸引消費者升級硬體裝置，讓更多人購買Mac、iPad及蘋果服務。」

再者，蘋果近年將重心移到軟體服務的策略改革獲得投資人肯定。蒙斯特預期蘋果未來進一步將硬體事業及軟體服務整合，例如以付費訂閱方式銷售Mac加軟體服務的包套方案。第三，外界盛傳蘋果將開發電動車的消息也可能在未來幾年內成真。

蒙斯特預期今年五大尖牙股的表現分歧更為顯著，蘋果、亞馬遜股價表現將大幅領先臉書、網飛。他表示：「今年五大尖牙股的成長主要來自蘋果。」

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