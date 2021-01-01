英歐正式分道揚鑣 英經濟邁向新未知

加入歐盟長達48年的英國，終於在周五（1日）與歐盟正式分道揚鑣！雖然拿回控制權的英國將不再受歐盟干涉，能自由與全球各國簽署貿易協定，但國內經濟也將邁入新的未知，其中又以貿易與金融服務業前途最為茫然。



英國首相強生在迎接當家作主的歷史時刻發表演說，他說：「我們手握自由，並且得以充分利用」，並強調2021年英國終於可以「自由」在全球簽署貿易協議，並在強烈企圖心驅使下，能夠在生化科學到人工智慧等多項領域成為科學超級強權。



新的一年開始，英歐貿易不再受海關申報和監管限制，不過英國公民在歐盟國家的生活、工作或求學權利也將消失，歐盟公民在英國情況也亦然。



雖然對脫歐支持者而言，脫離歐盟為英國創造許多優勢與機會，但離開歐盟單一市場，英國經濟也將面臨新的未知境地。對英國企業而言，感受最深應是把產品銷往歐盟的貿易商，雖然新海關申報和監管文書程序生效，讓進口到歐盟的英國產品不會遭到課稅，不過從全球各地進口原料，並製成商品銷往歐盟的英國業者，仍須遵守原產地規定，這也導致日後跨境貿易受延宕或干擾的機率升高。

花旗集團發布最新報告預測，如此干擾可能傷害英國經濟成長，特別是在今年首季，並將持續到年底，加上受疫情影響，讓整個情勢雪上加霜。英國央行日前發布報告指出，只有四成英國企業高管聲稱他們已對今年正式脫歐做好準備。

此外，由於英歐在急敲貿易協議時，並未針對英國金融服務業做好任何安排，也令該產業自今年起面臨不確定性急升，例如專業人士資格不再自動獲得認定、出差到歐盟國家的商務人士也需要申請簽證；更嚴重的是英國多數金融服務公司自1月1日起，再也不能對歐盟客戶提供任何服務。