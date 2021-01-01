WHO正式通報：新冠病毒出現4種突變

國際衛生組織（WHO）官網指出，WHO已正式獲通報目前新冠病毒的4種突變種，其中包括2020年1月底至2月初的「D614G」、2020年8月至9月由丹麥發現的「Cluster 5」、由英國通報在英國東南部發現的「VOC 202012/01」，以及南非發現的「501Y.V2」。

官網指出，2020年1月底至2月初，新冠病毒出現D614G突變，並數月之後逐漸取代先前在大陸發現的SARS-CoV-2，成為全球流行的主流病毒種。根據研究，D614G比起先前的新冠病毒感染性與傳播性更強，不過並未導致病狀更嚴重，或者需改變現存的實驗診斷或者預防措施。

到了2020年8月至9月，丹麥發現一種與水貂相關的新冠突變，並由丹麥命名為「Cluster 5」。經初步研究，該變體可能減少因自然感染或接種疫苗後所產生的免疫保護範圍與持續時間，相關評估仍在進行中。不過丹麥當局至今僅檢測到12人感染「Cluster 5」，似乎未有擴大傳播趨勢。

至2020年12月14日，英國衛生單位向WHO通報突變冠狀病毒「VOC 202012/01」。關於該新型病毒何時傳入與源發處仍尚未明朗。「VOC 202012/01」最初出現在英國東南部，但在數周後就取代周邊地區以及倫敦地區的原有新冠病毒。WHO表示，初步流行病學指出「VOC 202012/01」傳染力更強，但疾病嚴重程度以及再感染情況並沒有變化，大多診斷工具仍不受影響。截至2020年12月30日，WHO成員中，已有31個國家發現此種變種病毒。

另外，2020年12月18日，南非相關衛生單位也宣佈到變種新冠病毒「501Y.V2」，並在南非3個省份內快速傳播，由於與英國的變種都有N501Y突變，一度認為英國的突變新冠是源自於南非，但經過基因分析表明兩者是不同的變種。南非自11月16日發現後的隔一周發現，這種變種病毒已很快取代了境內3省的原有新冠病毒，且該病種的病毒量更高、傳染性更強，但並未有證據顯示其會引起更嚴重的病狀。截至2020年12月30日，除了南非之外，還有4個國家傳出「501Y.V2」。

文章來源：SARS-CoV-2 Variants

（中時新聞網 馮英志）

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