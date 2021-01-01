中歐達投資協定 白宮副國安顧問開炮

歐盟在拜登政府上任前夕與中國達成了《中歐投資協定》，在華盛頓引發強烈反彈。川普政府高級官員批評歐盟「連遮羞布都不要了」，保守派評論人士也評論稱歐洲對中共的綏靖政策。分析人士認為，此協定在經濟上的作為有限，但它是一個重要信號，顯示美歐不會像拜登所希望的在中國問題上進行廣泛合作。

據《美國之音》報導，美國保守派經濟評論人士摩爾（Stephen Moore)在《福斯商業頻道》(Fox Business)痛批：「歐洲到底在搞什麼鬼？」「這就像我們這個時代的綏靖（英首相張伯倫容忍希特勒入侵鄰國），當中國在經濟和軍事上，在安全和侵犯人權方面，對整個世界構成威脅時，歐洲人怎麼能站在中國一邊而不是美國一邊呢？」

美國總統川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro)在同一個節目上也批評說，「對歐洲來說，這是一個糟糕的交易。對於新疆的集中營以及對香港示威的碾壓來說，這是對原則的妥協。」拜登任命的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上周曾表示，希望歐盟不要急於跟中國簽署此一投資協議。

由於《中歐投資協定》接下來還需要歐盟27個成員國和歐盟議會的正式批准後才能生效。納瓦羅說，由於中共從來不信守協議，因此這個協定在獲得歐盟各國批准時會面臨爭議。但他也承認，從美國的角度來看，當中共試圖與歐州結盟時，這個協定在地緣政治方面的影響將是美國必須面對的大問題。

川普的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger)在對華政策跨國議會聯盟（The Inter-Parliamentary Alliance on China）發表講話時說：「歐盟委員會不顧（中國）惡劣的踐踏人權狀況而匆忙與北京合作，把遮羞布給撤掉了。一些歐洲官員和評論人士喜歡聲稱，川普政府阻礙了更深層次的美歐合作。現在一切都已明瞭，這一切都與川普總統無關，都是歐洲主要官員們做的事情。照照鏡子吧！」

美國企業研究所學者史劍道（Derek Scissors)認為，中歐投資協定在經濟上的重要性有限，但它是美歐不會在中國問題上進行密切合作的一個信號，美歐針對中國制定有連貫性的貿易戰略既不可能、也不可行。

他強調，「在美國及其傳統盟友之間制定有連貫性的貿易戰略，可能只會導致各方無所作為。如果不發生中國與台灣對抗這樣的國際危機，那麼在經濟問題上形成美歐這樣一個龐大的集團是不可能的。」

喬治華盛頓大學教授有關中國經濟的研究生課程的經濟學家蓋保德（Albert Keidel）認為，中歐簽署投資協定表明，歐洲並不認同遏制中國的主張。也許除了澳大利亞之外，歐洲盟友們對美國反對中國的激進作法並不買帳。

美國參議院外交關係委員會的主席里施（Jim Risch)對中歐簽署投資協定發表聲明說，就像2020年1月達成的美中第一階段貿易協定一樣，最困難的任務將是確保這些承諾得到強有力的執行，以及中國違背承諾時應採取的行動。

（中時新聞網 盧伯華）

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