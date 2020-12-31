思科智慧城市產品 喊停

網路設備大廠思科（Cisco）近日喊停一項幫助城市與地方政府實現數位化的智慧城市計畫，同時停止相關產品銷售與服務。這不僅打擊該公司將業務重心從硬體轉為軟體服務的努力，更凸顯科技公司進軍新領域絕非易事。

除了思科外，谷歌母公司Alphabet不久前亦宣布放棄在加拿大多倫多的智慧城市開發案，原因在於該公司砸下數百萬美元資金卻看不到太多成果。

多年來，各大城市與地方政府一直在為未來做準備，試圖以新穎科技重塑城市景觀，具體技術包括自駕車、智慧照明與聯網警報等。若5G網路覆蓋整座城市，那智慧設備便能獲得廣泛採用。

對於供應路由器等網路設備的思科而言，這代表的是一個新商機。思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）試圖將該公司從硬體供應商轉型為獲利更高的軟體服務業者，於是推出Cisco Kinetic for Cities物聯網平台，從感應器等設備收集數據以協助管理城市。

2016年，思科斥資14億美元收購新創企業Jasper Technologies，希望提升物聯網能力以協助打造智慧城市，並於隔年推出Cisco Kinetic for Cities服務。

思科發言人表示，為了因應市場需求與顧客期待，他們決定調整產品投資並喊停此計畫，相關產品與支援服務將終止。但該公司仍將與各城市在網路連線與安全展開合作。

思科前主管雷貝格爾（Christopher Reberger）表示，智慧城市並非好賣商品，原因包括投資報酬難以量化與技術整合難度極高。

新冠疫情對於思科核心網路設備業務帶來壓力，亦限制地方政府資助智慧城市的能力，導致該公司在該領域遭遇挫敗。全國城市聯盟（NLC）6月調查顯示，美國約65％城市取消或延後基建計畫，而這意味著：他們在智慧城市的投資金額銳減。