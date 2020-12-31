思科智慧城市產品 喊停

網路設備大廠思科喊停一項幫助城市與地方政府實現數位化的智慧城市計畫。圖／美聯社

網路設備大廠思科（Cisco）近日喊停一項幫助城市與地方政府實現數位化的智慧城市計畫，同時停止相關產品銷售與服務。這不僅打擊該公司將業務重心從硬體轉為軟體服務的努力，更凸顯科技公司進軍新領域絕非易事。

除了思科外，谷歌母公司Alphabet不久前亦宣布放棄在加拿大多倫多的智慧城市開發案，原因在於該公司砸下數百萬美元資金卻看不到太多成果。

多年來，各大城市與地方政府一直在為未來做準備，試圖以新穎科技重塑城市景觀，具體技術包括自駕車、智慧照明與聯網警報等。若5G網路覆蓋整座城市，那智慧設備便能獲得廣泛採用。

對於供應路由器等網路設備的思科而言，這代表的是一個新商機。思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）試圖將該公司從硬體供應商轉型為獲利更高的軟體服務業者，於是推出Cisco Kinetic for Cities物聯網平台，從感應器等設備收集數據以協助管理城市。

2016年，思科斥資14億美元收購新創企業Jasper Technologies，希望提升物聯網能力以協助打造智慧城市，並於隔年推出Cisco Kinetic for Cities服務。

思科發言人表示，為了因應市場需求與顧客期待，他們決定調整產品投資並喊停此計畫，相關產品與支援服務將終止。但該公司仍將與各城市在網路連線與安全展開合作。

思科前主管雷貝格爾（Christopher Reberger）表示，智慧城市並非好賣商品，原因包括投資報酬難以量化與技術整合難度極高。

新冠疫情對於思科核心網路設備業務帶來壓力，亦限制地方政府資助智慧城市的能力，導致該公司在該領域遭遇挫敗。全國城市聯盟（NLC）6月調查顯示，美國約65％城市取消或延後基建計畫，而這意味著：他們在智慧城市的投資金額銳減。

工商時報 鄭勝得

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