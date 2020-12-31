2020年美IPO 破1,600億美元

根據Dealogic數據，2020年（截至12月24日止）美國股票首度公開交易（IPO）案共454件，募資總計1,672億美元，刷新1999年網路熱潮高峰締造的1,079億美元紀錄。新冠病毒疫情使得2020年的IPO集中在年底，第四季募資估673億美元，約是第一季的6倍。

儘管一度遭逢疫情重擊，但美國IPO市場2020年卻超乎預期強勁，下半年許多新創公司蜂擁申請掛牌，全年IPO規模創下歷史新高，預料此波上市熱潮還會延續至2021年。

2020年3月疫情爆發重創美國經濟與股市，當時資深市場觀察家都認為，繼2019年不如預期之後，2020年的美IPO市場會再度令人失望。

然而在短暫降溫後，隨著聯準會暗示將採取異常龐大的措施提振經濟，加上美股在深跌後反彈，IPO活動自5月底開始回溫，接著數家企業掛牌後股價躍升，市場信心為之一振，帶動年底一波上市熱潮。

專家預料，在假期短暫歇息後，2021年IPO活動將再火熱。

21世紀出現的新領域業者如Airbnb、DoorDash和Palantir Technologies都已在公開市場掛牌。

IPO市場還受到特殊目的收購公司（SPAC）上市意外暴增的挹注，這些空殼公司透過公開市場籌資，然後尋找可合併的對象，押注未知事業會帶來亮眼報酬，也帶動整體市場熱度。

在IPO市場中，SPAC即占將近一半的籌資金額，2020年藉由SPAC募集資金，幾乎是2019年紀錄高點的近6倍。

此波IPO狂熱在2020年12月的第二周達到高峰，當時Airbnb與DoorDash在交易首日股價飆漲，也讓這兩家尚未穩定獲利的公司市值頓時躍至數百億或千億美元之譜。