商品市場強勢封關 這兩樣漲幅最搶眼

受到新冠肺炎疫情的影響，2020商品市場行情有如洗三溫暖，疫情爆發後一度崩跌，但之後在各國祭出大規模振興方案，帶動經濟復甦與市場需求，商品行情強勢反彈，多數商品全年都繳出兩位數的漲幅，其中以鐵礦砂與白銀表現最為搶眼，前者漲幅超過7成。

鐵礦砂受到中國需求強勁與巴西供給減少的雙利多拉抬下，全年漲幅達72％，紐約商交所白銀期貨飆漲48％，另一個貴金屬紐約黃金期貨全年也大漲25％。

工業金屬則以銅價表現最亮麗，倫敦金交所3個月期銅價全年總計飆升27％。

商品市場中走勢最為驚奇的是油價，紐約指標期油4月甚至出現史上首見的負油價，之後雖然已強勁反彈，波段漲幅超過一倍，但與年初每桶逾60美元相比，全年仍大跌超過兩成。

券商Axi首席全球市場策略師英尼斯（Stephen Innes）表示，「2020年商品市場行情超級震盪，油市3月閃崩讓我們對商品市場的風險評估一夕改觀，所幸聯準會推出無限量寬鬆，硬是把美國與全球經濟拉出泥沼，商品市場之後一飛沖天。」

展望2021年，在疫苗全面上市接種與數兆美元振興方案的支撐下，商品行情料將欲小不易。

澳盛銀行發表研究報告指出，「當全球廣泛接種疫苗後，經濟將會加速復甦，加上大規模的財政與貨幣刺激，全球經濟成長看強，美元料將走貶，而美元貶值通常就是預告商品行情走多。」

高盛的研究報告則表示，疫苗上市後將讓2021年的能源需求看增，所有能源商品行情都高漲，其中倫敦布蘭特期油高點上看65美元。

英國商品交易商Marex Spectron分析師史泰布倫（Anna Stablum）指出，隨著中國的經濟復甦擴大至其他地區，期銅與其他基本金屬行情2021年還有高點可期，「我們預估所有金屬的多頭行情至少會延續到2021上半年。」

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