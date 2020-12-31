拜登對陸硬起來打經濟牌 美媒五字打臉

在拜登團隊即將入主白宮之際，在美國政壇廣泛流傳的一種說法，就是新政府將對大陸採取更強硬立場。但美媒卻分析，儘管川普政府來對大陸施壓，大陸經濟某些方面仍強於西方國家，國際資本也持續流入，因此，拜登要對大陸採取更強硬立場的說法，正如流言蜚語通常會面臨的情形一樣，現實要複雜得多，美國要在經濟方面採取更強硬立場將「沒那麼簡單」。

《華爾街日報》日前刊文指出，國際貨幣基金組織預計2020年大陸經濟擴大1.9%，意味著在新冠疫情肆虐的今年，大陸有望成為全球唯一實現增長的主要經濟體，相比之下，美國經濟預計將衰退4.3%，歐元區經濟則衰退8.3%。

拜登曾談到要與盟友建立更強大的陣線，以降低大陸的經濟影響力，並鼓勵美國企業將關鍵的供應鏈從大陸轉移至國內。不過，他尚未宣布將如何處理川普對從大陸進口的商品加徵的關稅，也沒有說明川普政府與北京談判達成的階段性貿易協議，未來將會如何走向。

文章指出，在需要作出這些決定之際，拜登面對的情況是，從很多方面來看，大陸出人意料地挺住了與川普政府貿易戰的考驗。在其他方面，大陸的經濟影響力實際上有所提升。大陸已經與另外14個國家共同成立了一個新的地區貿易集團（即區域全面經濟夥伴關係協定，RECP），而美國被排除在外，同時，歐洲與大陸敲定投資協定（即中歐投資協定）。總體而言，金融資本仍在流入大陸。

美國財政部前官員杜大偉便表示，與美國相比，美國的盟友普遍對與大陸進行經濟脫鉤不那麼感興趣。他說，「如果我們的盟友仍與大陸保持接觸，那麼我們進行的脫鉤將使我們孤立，並加強大陸的相對地位。」他並提到，即使美國能夠將大陸「趕出」世界經濟和國際機構，「大陸也可能會創造出替代機構，許多發展大陸市場的人，會發現與大陸合作符合自身利益」。

事實上，經濟脫鉤可能會加劇已經威脅中美關係的地緣政治和軍事緊張局勢，能夠防止這種對抗失控的力量之一是經濟上的相互依賴。在冷戰時期，美國與蘇聯在金融方面基本沒有盤根錯節的關係，對蘇聯幾乎也沒什麼經濟依賴，但現在中美兩國有著深層的經濟關係，至少到目前為止，已幾乎迫使兩國找到共存方式。

因此，在對大陸採取更強硬立場的問題上，美國兩黨有著廣泛共識。但這種不斷變化的關係究竟會變成甚麼模樣，目前還沒有定論。更重要的是，一個現實在於，進入這段關係重估的時期之際，大陸手中掌握著一些強大的經濟牌。（中時新聞網 葉明芳）

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