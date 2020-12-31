英國脫歐倒數讀秒 民眾生活有什麼改變 ?

英國公投脫歐4年半後，英歐將於2021年元月一日結束過渡期正式分手，雙方24日達成貿易協議後，英國國會趕在最後一刻的今天通過。基於不再是「硬脫歐」，民眾生活的改變有限。

「華盛頓郵報」整理脫歐後對英國生活將產生的變化，結論是「會有些轉變，但可能感覺不太出來」。

遷徙自由不再說走就走 但也不致太麻煩

遷徙自由已成過去式。自2021年1月1日開始，英國不再是歐盟成員，因此不再享有權利和負擔義務，而是「第三國」。

英國人再也無法說走就走、打包搬到歐洲，過以前那種彷彿沒有邊界般直接找工作、租房子、展開新生活也無須一大堆申請許可的日子，想要搬到歐洲以及到歐洲找地方工作的人，需要辦理簽證和文書作業，反之歐洲亦然。

但像英歐間短期度假基本不受影響。英國人須持效期6個月以上的護照，在180天內能在歐盟停留90天，歐盟公民來英國的規定相同。

不過持有英國護照的旅客不再能使用歐洲機場內較快速的歐盟公民護照通道，代表當他們抵達歐洲的時候，受到的待遇將和其他國家一樣。

已定居者與駕照受影響有限

英國駕照仍能在歐洲使用，不需像之前所擔心得申請國際駕照，他們需要出示的是保險證明，顯示這輛車和駕駛有歐洲跨國保險。

已定居於對方的英歐民眾，依據先前同意的脫歐協議，保障雙方權利持續，但是他們必須申請「定居身份」以繼續留在英國與大多數歐洲國家，日後一樣可以移居，只是會多出一些脫歐前沒有的程序。

根據聯合國資料，目前約有130萬英國人住在歐洲27國，以西班牙和法國為主，約有370萬歐洲人住在英國，這些人都不必在明年元旦後離開。

彼此超市的對方民生品 短期價格有波動

達成脫歐貿易協議，意味英歐之間沒有關稅和商品貿易配額，但會有更多的食品衛生檢查、報關程序與繁文縟節，價格可能會因日程拖延而上揚，特別是在頭幾個月。

但是英國最大連鎖超市、特易購公司（Tesco）主席28日告訴英國廣播公司（BBC），消費者「將不太會感受到」價格差異。

在脫歐前，持有歐洲健康保險卡（European Health Insurance card）的英國公民在歐盟旅遊時，政府會提供醫療照護，這對緊急事件和有慢性的患者來說有相當保障。當這張已發出2700萬張的卡片到期，英國政府承諾會以「英國全球健康保險卡」（UK Global Health Insurance Card）取代。

「泰晤士報」指出，如果民眾在假期期間，於歐盟、瑞士、挪威、冰島或列支敦斯登等第生病或發生意外，國家將提供醫療。英國衛生部稱細節將在適當時機公布。

留學適用新計畫

歐盟學生再也無法依據伊拉斯莫斯計畫（Erasmus program）在英國就讀大學，這個交換學生計畫提供非常優渥的入學條件。不過利用這項計畫的歐洲留英學生數量多於英國學生留歐，因此過去英國政府支出比回收多。

英國強生內閣承諾啟動耗資1.3億美元的「圖靈計畫」來送英國學生出國。計畫是以英國數學家、破解納粹德國密碼的的電腦科學先驅圖靈（Alan Turing）為名但，細節尚待公布。

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