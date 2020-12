中美科技戰沒回頭路 外媒曝拜登戰術變化

2021年世局最大變化之一,可能是拜登(Joe Biden)取代川普(Donald Trump)入主白宮,但多數意見都指出,川普對中國發動的貿易戰、科技戰不會停止,美國媒體CNBC訪問多位專家,皆預期他不會在抑制中國科技業發展走回頭路。

但策略會改變,除了會結合美企而非政府獨力進行,也會明確縮小限制範圍,但防範更嚴格,而非川普無差別、情緒化一概禁止方式。

CNBC報導標題是「『子彈已離膛』:拜登將不可能逆轉川普陣營對抗中國科技業」(‘ Bullet has left the chamber’ : Biden will not likely roll back Trump campaign against China Tech)。地緣政治專家普拉卡西(Abishur Prakash)說:「川普已經徹底打亂美中間存在數十年現狀。」

非政府組織、智庫美國外交協會數位與網路空間政策主任塞加爾(Adam Segal)分析:「我認為拜登政府仍會把科技視為競爭的主要領域,繼續使用川普切斷技術流向中國的一些方法。但他的動作會更重視合作,聯合私人企業還有盟友,而且會把焦點集中在更有針對性的技術。」

風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia)地球技術實踐主管崔歐洛(Paul Triolo)進一步指出:「拜登的團隊會闡明在新興和基礎技術領域應該控制什麼,可能包括人工智慧、量子計算、半導體。但他們會傾向控制較少的技術,但在涉及國家安全而被認為有必要保護的技術領域築起很高的牆。在關鍵技術定義上,拜登會比川普清晰很多。」

這種『小院高牆』方式早在幾年前就被提出,不過川普在今年很明顯偏離,分析師指出逢中必禁收效不大,而且還會造成監管困難和美國內部摩擦,例如TikTok、WeChat的禁令就因為完全沒有證據證明能保證解決國安問題被法院叫停,美商對中出口也受打擊,川普也不得不放行一些半導體成熟製程供應。

(中時新聞網 王毓健)