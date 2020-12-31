曾安度3大全球風暴 與陸交惡曝澳危機

澳洲連續29年經濟成長，挺過亞洲金融風暴、互聯網泡沫破滅、雷曼兄弟破產金融海嘯等全球性風暴，締造已開發國家連續最長時間無衰退紀錄，墨爾本大學教授衛斯利(Michael Wesley)指出，原因是中國一直充當澳洲經濟生命線。

他呼籲，澳洲必須向美國發出明確信號，澳洲在對中國政策上也有自身利益，不容許美國用中澳關係來評估美澳同盟忠誠度。

衛斯利主要領域是國際關係、國防研究，值得注意的是，他政治立場比較傾向目前在野的工黨，曾在陸克文(Kevin Ruud)時代擔任政府顧問，相較目前執政的自由黨，對華看法友好。

日前澳洲總理莫里森(Scott Morrison)要求中國外交部發言人趙立堅就Twitter暗示澳軍謀殺阿富汗少年漫畫發文道歉時，衛斯利曾在電視評論節目上說不要指望道歉，因為是坎培拉先把球踢到北京的半場。

他認為中澳關係惡化可能意味著，澳洲無法再依賴與中國經濟互補性來面對全球或區域性經濟衰，「雖然澳洲政府在市場多元化布局做了很多努力，但中國市場的規模與活力是無法取代的。」

根據衛斯利觀察，全球化時代正在衰亡，會被基於自律和信任的各種雙邊關係取代，因此中澳關係對澳洲經濟影響會更深遠。他指出，中澳雙邊若是信任關係，當務之急是建立信任還有支持信任的互動；若是不信任關係，澳洲應該確保有抵抗損害自身利益和價值的修復能力。

他認為中澳目前是不信任關係，雙方可以在清楚認知對對方並不信任下，保持基本禮尚往來，做出更符合利益、更務實回應，並尋求雙方互相了解對方處境。要達成特別需要政治上，尤其是總理莫里森本人的自律。

衛斯利總結，不論中澳是何種關係，澳洲都要向美國表明澳洲利益不等於會損害美澳同盟，也不容許美國如此評估，這是類似ASEAN(東南亞國家協會)經濟靠中國、國防靠美國的兩面策略，只有如此澳洲經濟才不至於進一步受傷害。

（中時新聞網 王毓健）