衰爆！澳葡萄酒前兩大金主陸續出走

由於大陸在上個月正式宣布，自11月28日起，對原產於澳洲2公升以下的葡萄酒最高收取212.1%的保證金，因此，澳洲葡萄酒貿易商正面臨失去大陸這個最大金主的困境，但雪上加霜的是，該國葡萄酒的第二大買家的美國，很可能也要被搶走了。

大陸《金十數據》引述澳洲《財經見聞》報導，美國將放寬對原產於日本的酒類限制。美國財政部負責人向媒體表示，目前放寬對日本酒類限制的手續正在推進，計畫最快在本月29日實施。

報導指出，依日本財務省統計數據顯示，在2019年，日本酒和燒酒等日本酒類產品總出口額高達661億日元（約合新台幣183億元），而美國正是日本酒類產品出口的最大買家，如今還將放寬對日本酒類的限制，這表明未來日本酒類在美國酒市場份額將進一步提升。

這對澳洲葡萄酒業來說，又是一個噩耗，因為原本失去大陸買家的青睞後，澳洲當前正計畫擴展其他市場，來代替大陸。而澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）出口報告顯示，2019財年（2019年10月1日至2021年9月30日），美國累計進口了4.39億澳元（約合新台幣96億元）澳洲葡萄酒，是其第二大買家。

因此，雖然美國市場價值比不上澳洲葡萄酒的第一大買家，僅為中國市場12.6億澳元（約合新台幣275億元）的三分之一，但是澳洲希望借助美國市場，來彌補在大陸損失。然而隨著美國放寬限制，日本酒類在美市場份額將有所提升，可能會奪走部分屬於澳洲的在美國的市場。

此外，報導也提到，大陸葡萄酒進口市場已經找到了替代供應源。法國獨立葡萄酒生產商聯合會就曾表示，大陸是法國葡萄酒第三大買家，包攬了該國35%的市場份額，而當前藉著澳洲葡萄酒在大陸價格競爭優勢大降的機會，該國葡萄酒商正在積極拓展大陸市場。

（中時新聞網 葉明芳）