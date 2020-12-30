美股︱道指再締新猷 台積聯電ADR開飆

由於對於疫苗的樂觀情緒蔓延市場，美國股市周三（30日）擺脫前一交易日的弱勢，道瓊工業指數開高，收市仍守住漲勢，寫下收盤新高，迪士尼股價勁揚2.12％以上，為表現最強道指成分股。

電動車大廠特斯拉即將公布2020年第四季交車數量，外界看好特斯拉將再度繳出漂亮成績，且有望達成全年交車目標，周三股價持續狂飆，勁揚4.32%，以694.78美元作收。

台股投資人關注的ADR也展現強勁走勢，台積電ADR收漲3.16%，以108.90美元作收，聯電ADR大漲4.21%，收在8.66美元，日月光ADR上漲2.61%，收5.89美元。

美國眾議院周一（28日）通過將紓困案中的發放金額從600美元提高至2,000美元，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二（29日）尋求針對此案進行表決，但遭到參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）阻擋。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二表示，600美元的現金支票已於周二晚間開始發放。