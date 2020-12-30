全球首國 英國批准牛津疫苗 下月施打

英國今（30）日正式批准阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗，成為全球第一個批准使用牛津疫苗的國家，預計1月4日正式推出，讓民眾施打。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國政府今日宣布，英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）已經批准在英國使用阿斯特捷利康與牛津大學共同開發的新冠疫苗。

英國政府指出，「經過嚴苛的臨床試驗，以及英國藥品及保健產品管理局專家針對數據的完整分析後，這支疫苗在安全、品質、有效性等層面都達到嚴格標準。」

英國成為全球第一個正式批准使用牛津新冠疫苗的國家。

英國《太陽報》（The Sun）指出，英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）今日證實，牛津疫苗將在1月4日正式推出，不過他拒絕透露第一波將有多少人可以施打。英國一共預訂了1億萬劑牛津疫苗（或簡稱AZ疫苗），預計供5,000萬人施打。

11月AZ疫苗第3期臨床試驗結果出爐，如果2劑疫苗都注射全劑量疫苗，效力為62%，不過當調整劑量為先施打低劑量疫苗，第2劑時施打全劑量疫苗，保護效力能夠提升至90%，平均下來疫苗保護效力為70%。

阿斯特捷利康並未宣布是哪一個組合的接種方式獲得英國政府批准，先前研究人員指出，還須進一步調查施打低劑量與高劑量的組合。

（中時新聞網 吳映璠）

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