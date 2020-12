風暴加持！英風電發電量占比逾50％

電力公司德拉克斯(Drax)指出,經風暴貝拉(Bella)襲擊後,英國12月26日風力發電量占當日發電量的一半以上。

法新社報導,德拉克斯表示,英國26日風電在能源結構中占50.67%,打破8月占比50%的紀錄,創下新高。

德拉克斯集團推文指出:「風暴貝拉侵襲期間,英國在26日風力產生一半以上的發電量,這是有史以來第一次。」

德拉克斯還說:「這是有史以來頭一遭,全國一整天大部分電力都來自風能。」

為履行巴黎氣候協定(Paris Climate Accord)承諾,英國政府希望到了2030年,離岸風場發電能提供全國1/3電力,這也是英國在2050年之前實現淨零碳排的其中一環。

英國也將核能置於低碳能源政策的核心。

德拉克斯說:「隨著生物質能、風能和太陽能的發展,英國過去10年經歷了一場可再生能源革命。」

