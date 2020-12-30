脫歐變局 歐元計價跨境交易將移出倫敦

儘管英國與歐盟在上周四達成了脫歐後新的貿易協定，但是歐股從2021年開盤開始，將迎接20餘年來的新變局，股市交易將出現重大移轉，重心將開始搬出倫敦。

從英國公投同意脫歐開始，投資人表示，長期的準備工作，以歐元計價的資產例如股票和衍生商品，將較平順地移出英國。有投資人形容為大爆炸。

上周四達成的英歐貿易協定並未涵蓋到金融業，表示英企對歐盟金融市場的准入將在年底到期。英歐雙方的監管單位警告，在1月4日的首個交易日將出現混亂。

歐盟希望基於歐元的跨境交易不要在倫敦進行交易和結算，希望能轉移在歐陸地區的交易所進行。可能在初期，歐洲以歐元計價的股票、債券或衍生品將在倫敦和以外的歐陸城市進行。

目前倫敦交易所幾乎囊括歐盟股票的所有跨境交易。

芝加哥期權交易所Cboe歐洲總裁豪森(David Howson)表示，幾乎所有歐洲股票跨境交易將在一夜間轉移。

對於Aquis交易所而言，幾乎一半的期貨交易將移出倫敦；Cboe則希望股票交易的結算能從倫敦移往阿姆斯特丹；高盛預計，在Sigma-X歐洲交易平台有一半的股票交易將移到巴黎的新中心。

倫敦另一個搖錢樹為衍生品，在倫敦有數以億計的以歐元計價的掉期交易(Swaps)。英國央行警告，約有2000億美元的利率掉期交易將中斷，因為英國和歐盟銀行必須在各自司法管轄權內營運，或者在經過批准的紐約平台上。

Achmea投資管理衍生品主管Dijk指出，雙方監管單位將採取步驟減緩風險，例如讓歐盟的銀行繼續暫時地在倫敦結算其衍生品。但是交易將不得不轉移，在倫敦的既有swaps合約也將不情願地轉移，未來可能選擇不與英國方在期貨進行業務。

英國金管局主管Rathi告知路透，不排除有部分的(交易)中斷，但是很滿意，目前預期在金融穩定上沒有任何威脅。

Cboe和Aquis交易平台表示，1月的首個交易日，也許在數量上會較為平靜，市場參與者將坐在一旁觀察，等待塵埃如何落定。長期而言，觀察點在於歐盟方面交易數量增加多少，英國又減少多少。

（時報資訊 張朝欽）