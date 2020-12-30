中歐協定內容曝光 取消歐盟在中投資限制

中歐投資協定經7年醞釀，預計於30日晚間正式簽屬。歐盟委員會內部文件指出，這份「投資綜合協定」(CAI)，消除部分歐盟行業在中國的投資壁壘，其中包含新能源汽車、雲端計算服務、金融服務和健康行業等。

德國之聲報導，歐盟委員會的聲明表示，投資綜合協定將是第一個兌現國有企業行為義務和補貼全面透明規則的協議。此外，中國還同意持續努力爭取，批準國際勞工組織關於強迫勞動的基本公約。

歐盟持續要求中國在房地產、製造業、建築業和金融服務領域提供公平的競爭環境，確保在中國設有設施的歐洲公司不會在條件不平等的情況下，被迫進行強制技術轉讓。報導引述經濟合作與發展組織數據指出，在中國拓展業務的歐盟企業面臨最嚴格的外國直接投資(FDI)制度。

歐盟委員會表示，中國在談判的三個關鍵議題上，已經給予必要的實質性承諾，包括市場準入、公平競爭環境和可持續發展。並指出，談判結果是中國與第三國達成的成果中，最雄心勃勃的表現。

中國過去不斷抵制取消歐盟在中投資的限制，但隨美國白宮易主將近，中國領導層的立場愈加趨向靈活。與歐盟就市場準入達成協議，被外界視為中國國家主席習近平的公關式勝利。

部分歐盟官員認為，中歐貿易協定使歐盟貿易條件與美國平起平坐，因為美國在與中國簽署的第一階段貿易協定中，也獲得同樣的利益。歐盟成員國中，只有波蘭對中歐貿易協定提出反對意見，認為歐盟應該先與拜登政府針對中國相關經濟議題進行協商。

延伸閱讀

強強聯手抗美？中歐投資協議或於30日達成

分析》中美另闢新戰場 戰火燒進歐洲大陸