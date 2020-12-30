美疫情延燒 拜登：未來幾個月最為艱辛

美國出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒首例確診，總統當選人拜登誓言將加快疫苗接種行動，說依目前配送速度，恐要多年時間才能讓大多數美國人順利接種。

路透社和法新社報導，拜登在他德拉瓦州威明頓市（Wilmington）老家指出，「未來幾週、幾個月時間將非常辛苦…會是美國很艱苦的一段時期，也許是這個疫情最為辛苦的時期」。

拜登的冷酷預測，似乎意在降低民眾期待，讓他們了解疫情不會在他明年1月20日就任後馬上結束。他同時向國會傳達訊息，說他的政府希望大幅擴大支出，以加快疫苗配送、擴大採檢，並提供經費給各州來協助重啟學校。

民主黨籍的拜登稱COVID-19疫苗接種為「我們國家面臨最大的行動挑戰」，但誓言美國情況會在他接替共和黨籍川普當上總統後有所改善。

「川普政府的疫苗配送作業進度落後。」他誓言：「我將窮極一己之力來將美國帶上正確方向。」目前美國接種疫苗的人數約200萬，遠低於川普承諾年底前讓2000萬人施打的目標。

拜登說：「如同我一直以來擔憂與警告的，疫苗配送與施打作業沒有依照該有的進度進行。」他說，依目前的速度來看，「美國人疫苗施打作業會需要花上好幾年，而不是好幾個月的時間」。

拜登說，他上任百日內施打1億劑新冠疫苗的目標，代表著「每日施打疫苗的數量將自目前進度提高5到6 倍，達每日100萬劑」。他又說，這將需要國會批准額外經費。「就算配送速度改善，即使我們將疫苗接種速度增加到每天100萬劑，仍將花上好幾個月的時間才能讓國內大部分民眾完成接種。」他預測，情況要到明年3月才會有所改善。

拜登同時表示打算動用「國防生產法」（Defense Production Act），用以「加快生產疫苗所需物質」。國防生產法授權總統以國家安全等理由，擴大關鍵原物料或物資的工業生產。川普也曾在疫情期間援引此法。

拜登說，為了安全地重啟學校，國會必須提供資金來負擔額外運輸費用，確保學生保持社交距離，並改善校舍通風。拜登又說，國會也必須協助增加COVID-19採檢管道，並協助支付醫療照護工作人員的防護設備。拜登發表上述言論不久，科羅拉多州就宣布發現COVID-19變種病毒B.1.1.7感染病例，為首起在美國記錄到的變種病毒確診病例。