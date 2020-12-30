美元前景黯淡 瑞銀：歐元上看1.27美元

2021年許多因素利好全球經濟形勢，卻不利於美元的前景。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新觀點，一、美元利率優勢不復在，美元指數上周跌破90水平，即從今年高點回調近12%，瑞銀認為美元已經走在貶值之路上。二、除了日圓，瑞銀預期G10國貨幣兌美元在未來12個月走高。三、歐元及英鎊兩者2021年末，目標分別為1.27及1.43美元。

瑞銀指出，因為百年不遇的新冠疫情，世界在2020年走過了極不平凡的一年，全球經濟曾經陷入二戰以來最嚴峻的衰退困局，美元指數（DXY）在3月曾經上衝至102以上，但隨著疫苗的面世，經濟露出復甦的曙光，指數上周跌破90水平（昨天收報89.99），即從今年高點回調近12%，美元已經走在貶值之路上。

瑞銀表示，長期投資者過往常會持有極高的美元倉位，作為避險；然而，瑞銀認為這種情況即將終結，除了美元利率走低，美國經常帳及財政雙赤字將令美元承壓，這些長期導致美元走弱的因素在可見的未來似乎都難以改變。

回溯美元今年的貶值之路，首先，第一季度，疫情導致各國經濟活動大規模停擺，企業大規模召回美元以應付流動性需求，美元融資市場高度承壓。全球金融市場不確定性高漲，資金迅速湧進傳統的避險資產美元，美聯儲在3月兩度緊急降息至接近零，並且重新量寬，加上通過各項借貸便利計畫，目標穩住實體經濟及人們的信心。

其次，美國經濟增長從二季度收縮31.4%，大幅反彈至三季度的增長33.4%，但疫情還未出現拐點，就業市場依然脆弱。美聯儲在今年最後一個貨幣政策會議上，釋出聯邦基金利率在2023年前保持不變的信號，並將維持每月購買資產至少1200億美元，直至就業及通脹體現重大的改善。美聯儲已經表明，即便通脹升逾央行目標2%，還是會保持利率在低位。在通脹上升時維持低利率，意味著實際利率繼續走負，這往往引導美元貶值。在這個周期，兩項基本面驅動因素都不利於美元，一是購買力平價，另一是利率平價。

最後，隨著白宮改朝換代，美國過去幾年加徵的關稅，或許將由其他政策選項所取代。正如古典經濟學理論所言，關稅支持了美元走貶，在過去幾年大幅削弱中國、墨西哥和加拿大等貿易夥伴的貨幣。投資者憧憬新白宮削減關稅，已顯著帶動人民幣等貨幣升值。

（時報資訊 任珮云）