新冠爆富 50名億萬新富豪 全來自這產業

新冠肺炎疫情讓全球醫藥產業今(2020)年誕生了50名新億萬富豪,豪不意外,BNT疫苗公司創辦人、莫德納疫苗公司執行長雙雙上榜,值得注意的是,這批新富翁當中有半數來自大陸。

新冠肺炎疫情爆發滿一年,至今全球已有超過8,000萬人生病、逾177萬人喪命,不過隨著各式治療方式推出、疫苗開始大規模接種,疫情似乎也出現轉機,根據「富比士」(Forbes)報導,全球醫療產業也因此誕生50名新億萬富豪。

「富比士」盤點醫療產業中的50名新富翁,包含了科學家、醫生、產業企業家,其中和美國輝瑞大藥廠(Pfizer)共同研發出西方國家第一款新冠肺炎疫苗的德國生技公司BioNTech創辦人沙辛(Uğur Şahin),以及也開發出新冠疫苗的莫德納生物技術公司(Moderna)執行長班塞爾(Stephane Bancel),毫無意外上榜。

隨著各國政府迅速向業界尋求協助、推出疫苗,沙辛目前身家高達42億美元,班塞爾身價達41億美元。

和2支疫苗相關的人員,包含早期的投資者-哈佛大學醫學院教授史賓格(Timothy Springer)、美國麻省理工學院(MIT)科學家朗格爾(Robert Langer)、專門生產疫苗玻璃瓶的義大利Stevanato集團大股東斯特凡納托(Sergio Stevanato)等人,也都變身億萬富豪。

不只疫苗相關大廠,研發抗體療法、藥物的製藥大廠也在這波股市狂潮中受惠,和美國禮來藥廠(Eli Lilly)合作開發抗體療法的加拿大生技公司AbCellera執行長漢森(Carl Hansen)也以29億美元身家上榜。

「富比士」指出,這50名新富豪一共來自11個國家,值得注意的是,當中31人來自最初爆發疫情的大陸。其中最知名的要屬醫材製造商康泰醫學董事長胡坤,他以39億美元身價上榜。康泰醫學8月在深圳證交所上市,隨著脈搏血氧飽和度分析儀、確認肺部功能的相關設備銷售強勁,康泰醫學的股價至今上漲150%。

文章來源:Meet The 50 Doctors, Scientists And Healthcare Entrepreneurs Who Became Pandemic Billionaires In 2020

(中時新聞網 吳映璠)